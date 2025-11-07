2025 г. е напът да бъде сред трите най-топли години в историята

Октомври 2025 г. се нарежда на трето място сред най-топлите десети месеци от годината в историята на световно ниво, според данни на Европейската служба за борба с изменението на климата „Коперник“ (C3S), цитирани от Euronews.

За месеца е регистрирана средна температура на повърхността на въздуха от 15,14°C или с 0,70°C над средното за октомври за периода 1991–2020 г., според набора от данни ERA5, който използва милиарди измервания от сателити, кораби, самолети и метеорологични станции по света.

C3S посочва, че 2025 г. вероятно ще бъде на второ или на трето място сред най-топлите години досега, вероятно наравно с 2023 г., която в момента е втора, и и след рекордната 2024 г.

Оттам изтъкват, че резултатите отразяват „ускоряващия се темп на климатичните промени“, при който глобалните температури се повишават, тъй като изгарянето на изкопаеми горива отделя парникови газове, задържащи топлина в атмосферата. Глобалното затопляне също така намалява ниското облачно покритие, което допълнително повишава температурите.

Вече сме в десетилетието, в което вероятно ще бъде премината границата от 1,5°C

Миналият месец е бил само с 0,16°C по-хладен от най-топлия октомври, регистриран през 2023 г., и с 0,11°C по-хладен от същия месец на 2024 г.

Месецът е бил с 1,55°C над средното за периода 1850-1900 г., използвано за определяне на прединдустриалното ниво. Това го прави първия месец с температура над 1,50°C от април 2025 г.

Макар че през 2025 г. средната температура може и да не достигне 1,5°C над прединдустриалното ниво, средната глобална температура за периода 2023-2025 г. вероятно ще превиши това ниво.

„Вече сме в десетилетието, в което границата от 1,5°C вероятно ще бъде премината, което подчертава ускоряващия се темп на климатичните промени и спешната нужда от действие“, заяви Саманта Бърджис, стратегически ръководител по климата в „Коперник“.

Феноскандия - с най-високите градуси в Европа

Средната температура над Европа през октомври 2025 г. е била 10,19°C или с 0,60°C над средното за периода 1991-2020 г., но извън десетте най-топли месеци в историята.

Най-високи наднормени температури са отчетени във Феноскандия (Норвегия, Швеция, Финландия) и южната част на Иберийския полуостров.

Поднормени температури са се наблюдавали основно в югоизточната част на Европа.

Извън Стария континент температурите са били най-осезаемо над средното в полярните региони - особено в североизточна Канада, централния Северен ледовит океан и Източна Антарктика.

Области със значително поднормени стойности са обхванали големи части от южна и източна Русия, Монголия, източен Казахстан и най-северен Китай.

Европа с рекордни температури на морската повърхност

Средната температура на морската повърхност (SST) за октомври 2025 г. - без полярните региони - е била 20,54°C, нареждайки се на трето място сред най-високите стойности, измервани за месеца.

Голяма част от северната част на Тихия океан остава със силно наднормени стойности и с рекорди в западната част. За разлика от тях температурите в централния и източния екваториален регион на Тихия океан са били около или под средните.

Европейският сектор на Северния ледовит океан също е отчел много наднормени или рекордни температури, както и източната част на Индийския океан край Индонезия.

Антарктическата ледена покривка е на трето сред най-ниските нива за октомври

В Арктика средната площ на ледената покривка е била с 12% под средната - осма сред най-ниските, измервана за октомври.

Най-големи отклонения под средното са отчетени в евразийския сектор на Северния ледовит океан - особено северно от Земя на Франц Йозеф и Северна Земя, съвпадайки с много наднормени температури на въздуха.

В Антарктика площта на ледената покрива е била на трето място сред най-ниските или 6% под средната за месеца. Най-съществени поднормени стойности са регистрирани край морето Белингсхаузен и сектора на Индийския океан, сочат още данните.