Ярки нощи, по-гореща планета: Светлинното замърсяване повишава въглеродния отпечатък

Светлинното замърсяване се увеличава все повече, нараствайки с около 2% всяка година. Изкуствената светлина може да наруши живота на безброй живи организми, карайки мигриращите птици да се губят, а нощните животни да изпитват затруднения с размножаването. Тя дори променя човешките модели на сън и циркадните ритми, пише Euronews.

Новo изследване обаче разглежда по нов начин още един процес, засегнат от светлинното замърсяване - въглеродния отпечатък на екосистемите. То предполага, че сиянието на нашите градове и селища може неусетно да променя естествения баланс на въглеродния цикъл.

Как изкуствената светлина променя екосистемите

Проучването, публикувано в сп. Nature Climate Change, е първото, което показва как изкуствената светлина променя въглеродния баланс на екосистемите. То обхваща 86 обекта в Северна Америка и Европа, като използва сателитни данни и наблюдение на въглеродния поток за оценка на екосистемите. Тези два континента са най-силно засегнати от светлинно замърсяване.

Изследователите установяват, че изкуственото осветление през нощта увеличава дишането на екосистемите: растенията, микроорганизмите и животните отделят повече въглероден диоксид. В същото време не се наблюдава увеличение на фотосинтезата - процесът, чрез който растенията премахват въглерода от атмосферата.

Резултатите показват, че изкуствената светлина през нощта (ALAN - Artificial Light At Night) нарушава „основните енергийни ограничения на метаболизма на екосистемите“.

„Това е широко разпространен проблем, който променя начина, по който функционират екосистемите, нарушава енергийните потоци, поведението на животните, местообитанията и естествените модели,“ коментира д-р Алис Джонстън, старши преподавател по екологични данни в Кранфийлдския университет и водещ автор на изследването.

„Казано просто, по-ярките нощи водят до по-голямо отделяне на въглерод, което е лоша новина за планетата“, добавя тя.

Какво може да се направи?

Светлинното замърсяване може лесно да бъде избегнато.

„За разлика от климатичните промени, можем да намалим светлинното замърсяване почти за една нощ чрез по-добър дизайн на осветлението,“ казва Джонстън. „Използването на регулируеми, насочени и спектрално чувствителни осветителни технологии е незабавно и постижимо подобрение“, посочва тя.

Освен това осветлението представлява над 15% от световното електропотребление. Намаляването на светлинното замърсяване може да помогне за ограничаване на климатичното въздействие на сектора.

„Борбата със светлинното замърсяване е рядък случай на тройна печалба за околната среда, енергийната ефективност и човешкото благосъстояние,“ добавя Алис Джонстън.

Авторите на изследването също така подчертават, че светлинното замърсяване трябва да бъде включено в климатичните модели и глобалните оценки на промените.

„Около една четвърт от земната повърхност вече се сблъсква с някакво ниво на изкуствено осветление през нощта,“ казва проф. Джим Харис, съавтор на изследването. „Нашите резултати показват, че този нарастващ отпечатък може неусетно, но значително да измести глобалния въглероден баланс, ако не бъде овладян“, добавя той.

Как Европа се бори със светлинното замърсяване

Няма единно, широко разпространено регулиране на светлинното замърсяване. Някои държави имат национални закони, които го ограничават - например Франция, Хърватия, Словения и Чехия. Някои градове и отделни региони имат собствени стандарти. В някои страни, като Австрия и Ирландия, съществуват само препоръчителни насоки, но не и закони в тази посока.

В Европа и по света програмата International Dark Sky Places отличава и защитава територии по света с изключително тъмно нощно небе и ниво на светлинно замърсяване близко до естественото. В момента има 24 резервата, специално защитени от светлинно замърсяване, повечето от които се намират в Европа. Сред тях са Национален парк „Севен“ във Франция, природната област „Кранборн Чейс“ в Англия и биосферният резерват „Рьон“ в Германия.

Зоологическата градина „Артис“ в Амстердам също наскоро получи класификация Urban Night Sky Place, превръщайки се в първия зоопарк в света със сертификация от организацията DarkSky.