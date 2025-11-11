Защо Бил Гейтс смята, че човечеството няма да загине от климатични промени

„Трите истини за климата“ в меморандума на Бил Гейтс дават аргументи на скептиците и на тези, който отричат климатичните промени. Това мнение изрази Димитър Иванов, метеоролог и бивш член на Световната метеорологична организация (СМО), в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той описа доклада на милиардера филантроп като много добре написан и информационно богат, като за около 90% от него може да се каже, че положителен и научно обоснован, но изведените три „истини“ предизвикват полемика.

Метеорологът смята, че в следващите десет дни светът ще гледа към конференцията на ООН за климата – COP30 в Бразилия и позициите на различните среди за климатичните промени.

Иванов посочи, че Бил Гейтс не винаги е бил на страната на научната общност, и по-скоро представлява технократската страна с виждането за технооптимизъм, че повечето проблеми ще се решат с напредването на технологиите.

Какво представляват тезите на Гейтс?

„Първата е, че „гибелен сценарий за човечеството вследствие на климатичните промени няма да се случи“, което е възприето като успокоително послание и критика към така наречените алармисти – онези, които говорят за катастрофални последствия“, посочи метеорологът.

Втората е, че „да спрем да се вторачваме в числата“ – дали затоплянето ще бъде 1,5°C, 2,5°C или 4°C. Гейтс смята, че е по-важно да гледаме комплексно на въпроса и да се фокусираме върху качеството на живота при променящия се климат.

Димитър Иванов отчете, че основателят на Microsoft се позовава на данни от Международната агенция по енергетика, според които светът може би е близо до пика на въглеродните емисии. „Намаляването на емисиите е свързано с огромния ръст на потреблението и с това, което се очаква особено с новите изискания за изкуственият интелект и изискванията към нови енергийни източници“, обясни той.

Експертът добави, че концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата продължава да расте с ускорени темпове, и дори при прогнозираните от Гейтс 2,3-2,5°C очакванията са това да има сериозни последици. Иванов напомни, че учените съобщиха, че тази година е премината границата от 1,5°C, заложена в Парижкото споразумение.

Що се отнася до третата формулирана „истина“ за поставянето на здравето, бедността и неравенството наравно с климатичните промени, метеорологът обясни, че Гейтс разделя проблемите, затова смята, че те не трябва да се адресират пропорционално според това къде може да се постигне най-бърз ефект. „Именно така формулирани, тези три идеи, писани с най-добри намерения, на практика дават аргументи на скептиците и на тези, който отричат климатичните промени“, заяви той и потвърди, че подобни твърдения често се използват от хора като Доналд Тръмп, които отричат климатичните промени.

