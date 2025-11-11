Анализ: Правителствата действат на сляпо по отношение на климатичните разходи

Повечето правителства нямат представа колко пари влагат за борба с изменението на климата – или как да се справят с влошаващите се последици от него. Това е заключението на ново проучване, използващо Climate Scanner - платформа, представена по време на срещата на върха на ООН за климата, известна като COP30.

Инструментът оценява и проследява как правителствата управляват действията в областта на климата, от планирането до бюджета, съобщава Bloomberg.

Проучването установява, че девет от десет държави не знаят какви са разходите им относно климатичните промени, докато седем от десет нямат адекватни средносрочни и дългосрочни стратегии за справяне с климатичните последици. Четири от десет страни нямат подходящи планове за адаптация, а три четвърти от развиващите се икономики се затрудняват дори да оценят ресурсите, необходими за справяне с кризата.

„Платформата предоставя на обществото инструмент, който да държи правителствата отговорни на всички нива“, казва Витал до Рего Фильо, ръководител на бразилската сметна палата, която оглавява инициативата. „Може да се види ангажиментът на всяка страна в областта на управлението, публичната политика и бюджета“, добавя той.

Платформата оценява държавите по 15 показателя, включително законодателството в областта на климата, институционалния капацитет за планиране, прилагането и наблюдението на политики, стратегиите за намаляване на емисиите и заделените от бюджета средства за действия в областта на климата.

Общо 103 държави, включително Великобритания, Германия, Япония, Канада, Аржентина и Обединените арабски емирства (ОАЕ), присъстват в проучването. САЩ и Китай все още не са предоставили данни, но се очаква да го направят скоро, изтъква Рего Фильо.

Над 140 държави са се присъединили към инициативата Climate Scanner, подкрепена от Междуамериканската банка за развитие (IDB).

„Този ​​мащаб го прави инструмент за сравнение с реален потенциал за насочване на реформи, подобряване на политиките и засилване на отчетността по отношение на климата“, заяви президентът на IDB Илан Голдфайн, добавяйки: „Без надеждни данни няма начин да се измери напредъкът, да се коригират политиките или да се приоритизират инвестициите“.