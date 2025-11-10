ЕЦБ за първи път наложи глоба заради лошо управление на климатичните рискове

Европейската централна банка (ЕЦБ) наложи глоба на испанския кредитор Abanca Corporacion Bancaria SA за управлението на рисковете, свързани с изменението на климата. Това е първо подобно наказание за регулатора, който подтиква финансовия сектор да се подготви за последиците от климатичните промени, съобщава Bloomberg.

Санкцията за временно неспазване на изискването за изготвяне на т.нар. оценка на рисковете, свързани с климата и околната среда, възлиза на 187 650 евро, посочват от ЕЦБ.

Регулаторът заяви, че Abanca може да обжалва решението си пред Съда на Европейския съюз.

„Забавянето е възникнало по време на прилагането на новите разпоредби и не е свързано с нашия ангажимент за устойчивост“, изтъква от своя страна кредиторът, добавяйки: „Глобата е свързана с грешка в доклада от 2023 г. относно процедурата за идентифициране на риска в портфейла“.

ЕЦБ се откроява сред големите финансови регулатори със своя фокус върху натиска върху кредиторите да се подготвят за загуби по заеми от екстремни метеорологични условия или за риска от фалит сред клиентите от по-строгите правителствени политики за борба с изменението на климата. Глобата също така подчертава как централната банка се придържа към подход, който дори някои от собствените ѝ представители наричат ​​„натрапчив“ в надзора върху индустрията.

Санкцията е под формата на т.нар. периодично плащане на наказателна глоба, което се определя отчасти от това колко време след крайния срок са настъпили пропуските. Abanca не е изпълнила изискването за оценка на риска в продължение на 65 пълни дни през 2024 г., изтъква ЕЦБ.

„ЕЦБ не поставя под въпрос ангажимента на банката към устойчивост и подкрепата, която предоставяме на нашите клиенти в прехода към декарбонизация и намаляване на въздействието върху околната среда от нашите операции“, посочва Abanca.

ЕЦБ е заявявала преди, че множество банки са се сблъскали с подобни санкции заради климатичния риск.

Отделно, представители на ЕЦБ заявиха, че банките вземат предвид климатичните показатели на фирмите и сградите в своите политики за кредитиране.

Климатичният риск и мерките за справяне с изменението на климата имат облекчаващ ефект върху кредитните стандарти за заеми за зелени фирми, изтъкват централните банкери, позовавайки се на проучването на банковото кредитиране в еврозоната. Данните показват и затягащ ефект върху заемите за фирми, генериращи високи нива на емисии, които не са постигнали значителен напредък по пътя към декарбонизация или все още не са го започнали.