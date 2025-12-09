2025 г. ще е на второ или трето място сред най-горещите години в историята

Тази година ще се нареди на второ или трето място сред най-горещите години в историята, вероятно надмината само от рекордно горещата 2024 г., според данни на Европейската служба за климатични промени „Коперник“ (C3S), цитирани от Ройтерс.

Освен това през тази година вероятно ще бъде отбелязан и първият тригодишен период, в който средната глобална температура е надвишила с 1,5 градуса по Целзий нивото от прединдустриалния период от 1850–1900 г., когато хората започват индустриално изгаряне на изкопаеми горива, посочва C3S в месечния си бюлетин.

„Тези показатели не са абстрактни – те отразяват ускоряващия се темп на климатичните промени“, коментира Саманта Бъргес, стратегически ръководител за климата в C3S.

Данните на C3S са първите след срещата по въпросите на климата COP30 в Бразилия миналия месец, на която правителствата не успяха да се споразумеят за съществени нови мерки за намаляване на емисиите на парникови газове. Това отразява напрегнатата геополитическа обстановка, в която САЩ връщат назад част от усилията си по отношение на климата, а някои държави се опитват да отслабят мерките за намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO2).

Екстремните метеорологични явления продължиха да засягат различни региони по света тази година. Тайфунът „Калмаеги“ отне живота на над 200 души във Филипините миналия месец. Испания се сблъска с най-тежките си горски пожари от три десетилетия насам поради неблагоприятни метеорологични условия, които учените потвърдиха, че са станали по-вероятни заради климатичните промени.

Миналата година беше най-горещата в историята на планетата. Макар че естествените климатични модели показват, че температурите варират от година на година, учените документират ясна тенденция за глобално затопляне с течение на времето и потвърждават, че основната причина за това са емисиите на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива.

Последните 10 години са най-топлите от началото на измерванията, съобщи Световната метеорологична организация по-рано тази година.

Глобалният праг от 1,5 градуса по Целзий е пределът на затоплянето, който в Парижкото споразумение от 2015 г. страните обещаха да се опитат да избегнат, за да предотвратят най-тежките последствия от затоплянето. Светът все още технически не е надхвърлил този праг, но ООН заяви тази година, че целта вече реалистично не може да бъде постигната и призова правителствата да намалят въглеродните емисии по-бързо, за да ограничат превишаването ѝ.

Регистрите на C3S се водят от 1940 г. и се сверяват с глобални температурни данни, започващи от 1850 г.