Цените на производител в селското стопанство у нас нараснаха през летните месеци

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2025 г. се повишава и на месечна, и на годишна база, става ясно от проучването на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението за година е с 6,3% в резултат от повишението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство и животновъдство.

Цени на производител в селското стопанство

Спрямо година по-рано цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4,2%, като в растениевъдството те се повишават с 4,6%, а в животновъдството - с 2,9%.

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. се наблюдава повишение на цените при всички групи растениевъдни култури, с изключение на зърнените, при които е отчетен спад от 1,3% в резултат на понижението на цените на пшеницата и на ръжта, съответно с 2,8 и с 4,9%.

В НСИ изчисляват, че най-значително е увеличението при пресните плодове - с 54,3%, в резултат на повишението на цените на черешите и прасковите, съответно с 91,5% и с 54,2%. Цените на техническите култури се вдигат със 7,1% в резултат на нарастването на цената на слънчогледа с 9,3%. При пресните зеленчуци се отчита ръст от 18,8%.

На годишна база тенденцията се запазва, като цените на пресните плодове и зеленчуци нарастват съответно с 52,1 и с 18,5%. По-ниски са цените на зърнените култури - с 2,7%, в резултат от понижението на цената на пшеницата и ръжта, съответно с 4,2 и с 11,4%. При техническите култури е регистрирано увеличение с 3,6%, в резултат от повишението на цената на маслодайния слънчоглед - с 4,5%.

В НСИ отчитат, че цените на живите животни намаляват с 1,9% спрямо същото тримесечие на 2024 г., в резултат на спад на цените на свинете с 8,1% и на бройлерите с 6%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 15,5%, като повишение е отчетено при всички продукти. Най-висок процент увеличение се наблюдава при цената на кравето мляко - с 14,8%, и при цената на кокошите яйца - с 24,6%.

Индекси на цените на производител в селското стопанство по тримесечия (2020 = 100)

Източник: НСИ

В периода от юли до септември в животновъдството се наблюдава годишен спад на цените на живите животни, като понижението е с 4%, в резултат от намалението на цените на свинете със 7,5% и на бройлерите с 8,3%.

Цените на продуктите от животновъдство се повишават с 10,5%, като най-голямо увеличение е отчетено при цената на кравето мляко - с 11,1%, и при кокошите яйца - с 13,5%. през третото тримесечие на 2025 г. спрямо 2024 г. (на годишна база)

Цени на продуктите и услугите за текущо потребление

По данни на статистиката индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие намалява за година с 0,2% в сравнение с периода от юли до септември. На годишна база е регистрирано увеличение от 0,4%.

Спрямо съответното тримесечие на 2024 г. е отчетено повишение в цените на: ветеринарномедицинските продукти – с 5,1%, минералните торове - с 2,7%, и фуражите - с 1,3%. Намаляват цените на: посевния и посадъчния материал – със 7,1%, електроенергията и горивата - със 7%, и продуктите за растителна защита - с 0,2%.

На годишна база е отчетено повишение в цените на: ветеринарномедицинските продукти - с 6,2%, минералните торове - с 1,9%, и фуражите - с 0,4%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата - с 4,5%, посевния и посадъчния материал - с 3,9%, и продуктите за растителна защита - с 0,3%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство по тримесечия (2020 = 100)

Източник: НСИ