Световните цени на храните са продължили да спадат през януари

Световните цени на хранителните продукти са спаднали за пети пореден месец, водени от поевтиняването на млечните продукти, захарта и месото, съобщи Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Ройтерс.

Индексът на цените на хранителните продукти на ФАО, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани хранителни стоки, е достигнал средно 123,9 пункта през януари, което е с 0,4% по-ниско от декември и с 0,6% по-малко на годишна база.

Индексът е с 22,7% по-нисък от пика си, достигнат през март 2022 г. след инвазията на Русия в Украйна.

Цените на млечните продукти са отбелязали най-голям спад сред основните групи стоки, спадайки с 5% на месечна база, водени от по-ниските цени на сиренето и маслото.

Цените на месото са спаднали с 0,4%, като по-ниските цени на свинското месо са надвишили ръста при тези на птичето месо.

Цените на захарта са спаднали с 1% спрямо декември и са с 19,2% по-ниски в сравнение с предходната година, което отразява очакванията за увеличаване на предлагането.

Зърнените култури и растителните масла обаче са поскъпнали през миналия месец. Индексът на зърнените култури на ФАО се е повишил с 0,2%, като по-високите цени на ориза, свързани с по-силното търсене, са компенсирали леко по-слабите котировки на други основни зърнени култури.

Индексът на растителните масла е нараснал с 2,1%, като по-високите цени на палмовото, соевото и слънчогледовото масло са надхвърлили по-ниските котировки на рапичното масло.

В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до рекордните 3,023 млрд. тона, като се позова на по-високите добиви на пшеница и подобрените перспективи за царевицата.