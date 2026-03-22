Проектът „Помпей“ възражда древната традиция на винопроизводството

Десетки лози са засадени сред руините на древния римски град Помпей в проект за производство на хиляди бутилки вино от грозде, отглеждано в рамките на археологическия обект, съобщава Euronews.

Помпей е бил погребан под близо шест метра вулканична пепел след изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл. Хр. По стенописите под вулканичната пепел археолозите открили признаци, че виното е било важна част от древноримското общество, което е извършвало ритуали, свързани с Дионис, богът на виното.

Намерени са керамични делви за съхранение на вино, заровени в земята, и амфори за пренос на ферментиралия гроздов сок.

Решението да се възродят древните традиции чрез нови лозя е вкоренено в историята и има за цел да даде тласък на местната икономика.

„В Помпей, преди 2000 години, е имало лозя, и днес отново има лозя, където отглеждаме вино и това ни помага да намалим разходите за поддръжка“, коментира Габриел Цухтригел, директор на Археологическия парк на Помпей. „[Това е] фантастична възможност да запознаем хората с историята на Помпей, която до голяма степен е история на земеделието и провинцията, както и на баланса между човешките общности и околната среда“, добавя той.

Според Цухтрайгел, древните помпейци са третирали виното като част от своята диета. Войниците са го пили сутрин, слагали са в него билки и подправки и са го затопляли, за да се стоплят през зимата.

Те произвеждали толкова много вино, че част от него го изнасяли в Средиземноморието – Испания, Северна Африка и съвременна Турция, както и на север в днешна Германия и Великобритания.

Гроздето, което използват, се нарича Алианико, произхождащо от Гърция и внесено в Италия около 7-6 век пр. Хр. Алианико е един от най-известните сортове грозде в Античността, който сега се среща и в много лозя в Калифорния и Австралия.

Лозарите твърдят, че гроздето ще се отглежда по устойчиви земеделски методи.

Работейки с италианския производител на вино Feudi di San Gregorio, те планират да произведат около 30 000 бутилки вино, които ще се продават на обекта и онлайн.