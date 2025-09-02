Приемането в Шенген отключва нови възможности за бизнес авиацията в България и Румъния

През годините дейността на бизнес авиацията на Югоизточна Европа е ограничена само до няколко от най-големите летища в региона. Ситуацията бавно, но сигурно се променя към по-добро и се очаква неотдавнашното присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство да стимулира допълнително положителната тенденция, предлагайки нови възможности за развитие за операторите на фиксирана база (FBO) и тези на наземно обслужване в целия регион, пише Business Airport.

Секторът на бизнес авиацията в Румъния се развива, регистрирайки нарастващ интерес както от местни, така и от международни играчи, коментира Александра Попа, търговски асистент на базираната в Букурещ авиокомпания Legend Airlines. „Наземните услуги са се подобрили, особено в големите летища, но последователността и качеството във всички съоръжения остават области за развитие“, добавя той.

Въпреки подобренията Румъния и другите страни от Югоизточна Европа като цяло все още нямат модерна летищна инфраструктура и квалифицирана работна сила.

„Летищната инфраструктура в Румъния и България се подобрява през последните години, особено в основните летищни центрове. Регионалните летища обаче все още са изправени пред множество предизвикателства, включително остаряла инфраструктура, сезонно търсене и недостатъчно използване“, посочва Венера Влад, старши банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

През последното десетилетие ЕБВР участва в модернизирането на летищата в региона с фокус върху подобрената оперативна ефективност, устойчивост и по-добро преживяване за пътниците. От 2020 г. насам ЕБВР е предоставила около 125 млн. евро за летище София (сега „Васил Левски“) в рамките на 35-годишно публично-частно партньорство.

Подобрения

Очаква се големите проекти за модернизация на летищата в София и Букурещ да се превърнат в модел, който да бъде възпроизведен и при по-малките регионални летища.

„Очаква се текущата модернизация на летище София да постави стандарт за устойчива и ефикасна летищна дейност в региона, вдъхновявайки подобни публично-частни партньорства в развитието на инфраструктурата“, подчертава Влад, добавяйки: „Забележително е, че българското правителство се стреми към потенциално изграждане на концесии и друга летищна инфраструктура“.

През последните години фокусът на инвестициите в Румъния се разшири отвъд Букурещ към ключови регионални летища като тези в Клуж, Яш, Брашов, Орадя и Крайова благодарение на комбинация от средства от Европейския съюз (ЕС), национални програми и местни бюджети, посочва Алина Билан, партньор в адвокатската кантора ONV LAW.

„От гледна точка на юрисконсулт, участващ в мащабни обществени поръчки и инфраструктурни проекти, промяната е значителна“, подчертава тя.

Според Билан достъпът до финансиране е променил ситуацията за регионалните летища. Много от тези съоръжения сега се възползват от обновени писти, терминали и навигационни системи, които са от съществено значение за увеличаване на свързаността и отключване на местния икономически потенциал.

Все пак остава предизвикателство осигуряването на постоянен капацитет за изпълнение на местно ниво и поддържането на предвидима регулаторна среда в подкрепа на дългосрочното развитие на инфраструктурата.

Досега има малко видими ефекти от подобрението на инфраструктурата на летището в София.

„Бяха направени амбициозни ангажименти относно растежа на трафика в София, но досега те все още не са довели до видими резултати“, коментира Михаил Данчев, генерален мениджър на Aviation Service, базирана в София компания за обработка на товари.

Летищата в Бургас и Варна се представят добре, въпреки че и двата обекта остават силно зависими от сезонните летни пътувания. Генерирането на целогодишен поток, особено в Бургас, продължава да бъде значително предизвикателство, добавя Данчев.

По думите му Пловдив притежава голям потенциал както за бизнес, така и за ваканционни пътувания. „Вероятно поради близостта си до София обаче, градът среща затруднения с привличането на значителен трафик“, изтъква Данчев.