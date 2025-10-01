Експерт: България трябва да се възползва от трансевропейските транспортни коридори

Включването на Западните Балкани в схемата на трансевропейските транспортни коридори създава възможности за България, от които страната ни трябва да се възползва. Това каза проф. Христина Николова, ръководител Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" в УНСС, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Ако в предишната схема на паневропейските транспортни коридори, България участваше в пет, то сега броят им е много по-нисък, посочи тя. Според Николова това изоставане може да има негативни последици за бизнеса.

Николова отбеляза, че транспортът в България е един от секторите, които се развиват изключително добре и динамично, тъй като е повлиян от геополитическите събития.

“Транспортът дава много големи възможности и тук дигитализацията е много важна, за да бъде секторът конкурентоспособен и част от европейската икономика. Всички иновации са насочени към предоставяне на услуги чрез комуникационни и информационни технологии, които да подобряват тяхното качество“, коментира Николова.

Тя обърна внимание, че дигитализацията на документацията е процес, който буди притеснение, но голяма част от българския бизнес е готов за въвеждането на тази система, тъй като това ще облекчи работата им.

„Компаниите ще трябва да направят допълнителни инвестиции, за да стигнат до пълна дигитализация на информацията. Ползите от бизнес възможностите и подобрените услуги обаче надделяват над минусите“, посочи Николова. Според нея бизнес възможностите са свързани с подобряване на качеството на услугите и най-вече ускоряване на процеса по административна обработка на товарите. Това ще позиционира българския транспортен сектор отлично в Европа. На практика това означава нови договори и по-голям пазарен дял.

