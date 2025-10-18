Въвеждането на глобален данък върху въглерода се отлага заради Тръмп

Еколозите, които се стремят да ограничат замърсяването от корабоплаването, бяха все по-уверени, че страните ще въведат първия по рода си глобален данък върху емисиите тази година. Но тези, които предричаха успех, не успяха да предвидят действията на американския президент Доналд Тръмп, който впрегна мощта на САЩ срещу мярката, пише Bloomberg.

В петък (17 октомври), на среща на Международната морска организация на ООН, държавите гласуваха да отложат с една година решението по знакова мярка, която би принудила големите кораби да ограничат емисиите или потенциално да плащат наказателни такси от 380 долара на тон.

Резултатът се оказа отчасти кулминацията на продължила месеци кампания от американски официални лица - включително дипломати и членове на кабинета, както и самият президент - за борба срещу таксата, която те определиха като несъстоятелен глобален данък върху въглеродните емисии.

„Тръмп спаси Америка от скандалната климатична измама, която убиваше страната ни, и отдавна предупреждава другите да се откажат от тази разрушителна програма, преди да е станало твърде късно“, заяви говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс.

Европейските държави и Обединеното кралство бяха сред тези, които подкрепиха разпоредбите през април, когато получиха предварително одобрение, но се оказаха на губещата страна при гласуването в петък, което одобри с 57 гласа срещу 49 отлагането на мярката.

САЩ не бяха единствените, които се противопоставят на инициативата; редица държави, включително Саудитска Арабия, Иран и Русия, гласуваха против планираната такса през април, а в петък подкрепиха отлагането ѝ.

Месеци преди това американски служители са оказвали натиск върху други страни да се противопоставят на мярката, понякога като представяха аргументи за потенциалните разходи и рисковете за националната сигурност, разкрива високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Американски представители се срещнаха с европейските си колеги в Брюксел миналия месец, за да обсъдят това, което беше определено като потенциални отклонения от пътя, и оказаха натиск върху чуждестранни лидери по време на срещи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Служители на администрацията на Тръмп също така отправиха конкретни заплахи, предупреждавайки други държави, че могат да се сблъскат с мита, визови ограничения и финансови санкции, ако подкрепят така наречената рамка за нулево потребление. Самият Тръмп широко използва мита, за да принуди други държави да се откажат от или да облекчат политиките, с които не е съгласен.

„САЩ ще предприемат действия за налагане на тези мерки срещу държави, които спонсорират този ръководен от Европа неоколониален износ на глобални климатични регулации“, обещаха държавният секретар Марко Рубио, министърът на енергетиката Крис Райт и министърът на транспорта Шон Дъфи на 10 октомври.

Група служители от администрацията на Тръмп представиха аргументи срещу инициативата, включително Райт и Рубио, както и министърът на финансите Скот Бесънт, министърът на търговията Хауърд Лутник и министърът на земеделието Брук Ролинс.

Те също така поставиха под съмнение плановете за използване на над 10 млрд. долара приходи, които се очакваше да генерират годишно таксите върху корабните емисии. Въпреки че проектът на споразумение очертаваше къде ще се окажат приходите – включително за кораби, използващи горива с ниски емисии – ключови финансови детайли не бяха финализирани.

Представители на САЩ също така увериха страните, които изразяват известни опасения относно мярката, че не е необходимо да я приемат. Някои страни преди това смятаха, че това е предрешен резултат.

Американската опозиция може да е осигурила един вид политическо прикритие за други колебливи държави – сценарий, който би могъл да се разиграе и в други климатични дискусии.

Еколозите определиха като погрешен подхода на администрацията на Търмп. В момента корабите се захранват почти изключително с горива, получени от петрол, които отделят над милиард тона емисии всяка година.

Освен това забавянето би довело до противоречива смесица от правила и би подкопало потенциалните икономически ползи за САЩ, предвид предимството им да произвеждат горива с по-ниски емисии, добавят еколозите.

Преди гласуването някои американски производители на биогорива безуспешно лобираха пред администрацията на Тръмп да промени курса.

Андрю Форест, милиардерът основател и председател на Fortescue Metals Group, осъди това, което той определи като „тактики на сплашване“, които влияят върху способността на делегатите да гласуват съвестно.

„Като глобален индустриалец и филантроп, аз съм готов да подкрепя всяка държава или лице, които са изнудвани или заплашвани“, изтъква Форест в послание до преговарящите в агенцията на ООН. „Ангажиран съм да работя с другите, за да гарантирам, че справедливостта възтържествува и тактиките на тормоз не надделяват“.

Лобирането от страна на САЩ е продължило до последните часове преди гласуването, посочва служителят от администрацията. В навечерието на гласуването самият Тръмп се е намесил, за да подсили американската позиция.

„САЩ НЯМА да толерират този нов глобален зелен данък върху корабоплаването и няма да се придържат към него по никакъв начин“, заяви Тръмп в публикация в социалните платформи, добавяйки: „Няма да толерираме повишени цени за американските потребители ИЛИ създаването на нова зелена измамна бюрокрация, за да харчат ВАШИТЕ пари за техните зелени мечти. Застанете до САЩ и гласувайте с НЕ в Лондон утре!“.