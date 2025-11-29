IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
На летищата в София, Пловдив и Варна няма засегнати полети заради проблема на Airbus

Европейският самолетостроител съобщи вчера, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

15:02 | 29.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Снимка: БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ

Полетите на летище „Васил Левски“ - София не са засегнати от проблема със софтуерната актуализация на Airbus, казаха за БТА от аерогарата.

Няма промяна в полетното разписание. Полетите се изпълняват без отклонения, които да са свързани с тази софтуерна актуализация, посочиха от летището.

Във Варна също няма полети, повлияни от проблема, съобщиха за агенцията от летище Варна.

Засегнати полети няма и на летището в Пловдив, каза за БТА Красимир Пешев, и.д. директор на аерогарата. 

Летище Бургас е затворено за реконструкция до май 2026 г.. 

Европейският самолетостроител Airbus съобщи вчера, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air, която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. 

По-рано през деня от компанията информираха, че изискваната от „Еърбъс“ софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството A320 на Wizz Air. Всички полети в съботния ден се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем, посочиха още от авиокомпанията.

Последна актуализация: 15:25 | 29.11.25 г.
