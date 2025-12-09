Печалбата на авиоиндустрията през 2026 г. ще стигне 41 млрд. долара

Авиокомпаниите са коригирали нагоре прогнозите си за печалбите през 2025 г. и очакват рентабилността им да се стабилизира през 2026 г., съобщи днес водещата браншова организация в сектора, цитирана от Франс прес. Тя наблегна на показаната от сектора „устойчивост“ с оглед на „неблагоприятните условия“.

Очаква се пътникопотокът на летищата по света да продължи да нараства през идната година до 5,2 млрд. пътници, което би било нов рекорд, отбеляза Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) на пресконференция в централата си в Женева.

Според IATA, която обединява около 360 превозвачи или 80 на сто от световния въздушен трафик, очакванията са нетните печалби на компаниите през 2025 г. да достигнат 39,5 млрд. долара спрямо 36 млрд. долара през 2024 г., според прогнозни данни, публикувани през юни миналата година по време на общото събрание на браншовата организация в Делхи.

Генералният директор на IATA Уили Уолш отдава това значително подобрение на по-добрите от очакваното резултати в областта на въздушния превоз на товари въпреки търговските войни, които американският президент Доналд Тръмп започна през април.

За 2026 г. IATA предвижда обща печалба на превозвачите от 41 млрд. долара, както и „стабилизиране на рентабилността“ на авиокомпаниите на фона на продължаващите проблеми с наличността на самолети.

Символичният праг от 5 млрд. пътници трябва да бъде преминат през идната година, добави организацията, която първоначално беше предвидила достигане на това равнище през тази година, преди да коригира прогнозите си в посока надолу през юни.

Коригираното увеличение на пътникопотока до 5,2 млрд. индивидуални пътувания отговаря на ръст с 4,4 на сто спрямо прогнозираните за тази година 4,98 млрд. пътувания, според IATA. Рекордът отпреди пандемията - 4,54 млрд. пътници през 2019 г., беше подобрен през 2024 г. (4,77 млрд.).

/БТА/