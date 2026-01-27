Boeing е на печалба, но загубите в двете най-големи звена са по-високи от очакваното

Boeing отчете печалба за четвъртото тримесечие благодарение на продажбата на доставчика си на цифрови авиационни услуги, както и на нарастващото производство на самолети и по-големия брой доставки, предава Ройтерс. Но загубите в двете най-големи звена бяха по-големи от очакваното и акциите на компанията поевтиняха след публикуването на финансовите резултати. Тя също така отчете разходи в размер на 565 млн. долара по програмата си за въздушни танкери за презареждане KC-46 поради по-високи разходи за производствена поддръжка и за веригата за доставки.

Продажбата на Jeppesen за 10,6 млрд. долара е покрила оперативните загуби в подразделенията за пътнически самолети и отбрана. В същото време компанията продължава да увеличава производството на двата си най-популярни пътнически самолета - 737 MAX и 787, и отчита положителен свободен паричен поток - показател, който се следи внимателно от инвеститорите.

След години на кризи Boeing изглежда се възстановява, но все още трябва да извърви дълъг път. Доставките и поръчките на пътнически самолети се възстановиха през последните години, след като спаднаха през 2019 и 2020 г. Финансовото представяне на компанията се подобрява.

Производството на 737 MAX достига 42 самолета на месец

Boeing е приключила годината с производство на 737 MAX от 42 самолета на месец и е в процес на увеличаване на производството на 787 до осем на месец. Компанията планира да увеличи производството на MAX до 47 на месец тази година, а на 787 – до десет на месец.

Самолетопроизводителят е реализирал нетна печалба от 8,22 млрд. долара или 10,23 долара на акция за тримесечието до декември спрямо загуба от 3,86 млрд. долара или 5,46 долара на акция година по-рано.

На коригирана база, включително след продажбата на Jeppesen, Boeing отчита тримесечна печалба от 32 цента на акция спрямо очакванията за загуба от 39 цента на акция. Анализаторите не очакваха резултатите на Boeing да включват продажбата.

Въпреки подобренията в производството звеното за пътнитечски самолети на Boeing отчете тримесечна загуба от 632 млн. долара. Звената за отбрана и аерокосмически програми на Boeing обявиха загуба от 507 млн. долара. В интервю за CNBC във вторник главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг заяви, че очаква разходите за KC-46 да са еднократни.

Книжата на компанията поевтиняват с около 2,5% в началото на борсовата търговия, вероятно отчасти поради по-високите от очакванията загуби в двете звена, коментира анализаторът на Deutsche Bank Скот Дойшъл в бележка.

Компанията не даде прогнози за финансовите си резултати за 2026 г. През декември главният финансов директор Джей Малаве заяви, че очаква положителен свободен паричен поток от над 1 млрд. долара през тази година. Ръководители на компанията заявиха, че целта им е 10 млрд. долара годишно, но не уточниха кога очакват да я постигнат.

Най-много доставки от 2018 г. насам

В рамките на всички програми за самолети компанията е доставила 600 самолета миналата година - най-големия брой от 2018 г. насам. През изминалите години Boeing беше засегната от скандала със 737 MAX, пандемията от Covid-19, затрудненията във веригите за доставки, инцидент във въздуха, който разкри системни проблеми с качеството и безопасността, както и проблеми с работната ръка.

Компанията очаква да увеличи доставките си на самолети тази година.

„С напредъка идват и очакванията, а нашите клиенти и акционери ще очакват повече от нас тази година“, заяви Ортберг в меморандум до служителите във вторник. „И трябва да очакваме повече един от друг“, допълни той.

Ортберг заяви, че компанията трябва да сертифицира 737-7, 737-10 и 777X и да постигне напредък по програмите за отбрана и космическите програми с фиксирани разходи, по които отчита закъснения и те са ѝ стрували милиарди долари.

Boeing е натрупала кешови активи за 375 млн. долара през четвъртото тримесечие, но все пак е изразходвала 1,9 млрд. долара в брой за годината, отчасти поради продължаващите забавяния в сертифицирането на програмите за 737 MAX и 777X.

Приходите на компанията за четвъртото тримесечие са нараснали с 57% до 23,95 млрд. долара спрямо очакванията за около 22,6 млрд. долара, сочат данни на LSEG.