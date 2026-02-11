Транспортният министър в оставка подписа договори за пътнически жп превози за следващите 12 г.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори с избраните изпълнители по процедурата за възлагане на пътнически железопътни превози.

Церемонията се състоя в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

След проведена открита и конкурентна процедура Западният регион, който обхваща около 75% от всички железопътни превози в България, се възлага на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона - Северен (14% от превозите) и Южен (11%) - на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“ ЕАД.

„За първи път в България ще има повече от един железопътен оператор, който да извършва пътнически превози. И за първи път частен оператор ще вози пътници по националната железопътна мрежа след проведена открита, недискриминационна и прозрачна процедура“, заяви Караджов, цитиран от БТА.

Той подчерта, че с подписването на 12-годишните договори държавата на практика приключва ключова реформа, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му без навременното изпълнение на ангажиментите България е рискувала не само забавяне, но и загуба на част от средствата, предвидени за инвестиции в подвижен състав.

Министърът отбеляза, че процедурата е проведена в пълно съответствие с Европейската комисия и обществени обсъждания със синдикати, превозвачи, представители на академичната общност и неправителствени организации.

Караджов бе категоричен, че държавата не се оттегля от сектора. „Държавата запазва ключовата си роля – тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, упражнява контрол и осигурява основната част от финансирането“, каза той. Подвижният състав, закупен със средства по европейски програми, както и този, който предстои да бъде придобит, остава държавна собственост и ще се предоставя за ползване на операторите за срока на договорите, след което ще се връща в договореното състояние.

До 13 декември тази година операторите трябва да подготвят системите си, да уредят въпросите по разпределението и поддръжката на подвижния състав и да гарантират плавен преход към новия модел. „Очакванията на хората са ясни - по-високо качество, по-точни влакове и по-комфортно пътуване“, заяви Караджов.

Той обърна внимание на социалния елемент на реформата. Процедурата предвижда общо 813 служители от БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ при запазване на досегашните им условия на труд.

По думите му предстоят още две стъпки за завършване на реформата – приемането на Закона за обществения транспорт от Народното събрание и одобрението на техническото задание за единния електронен билет.

„Подписаните договори не са техническа формалност, а ключова структурна реформа. Това е трудна, но неизбежна стъпка, без която модернизацията на железопътния транспорт в България няма как да се случи“, каза Караджов.