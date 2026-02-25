Мерц: Airbus е на път да спечели поръчка за 120 самолета от Китай

Airbus SE е на път да си осигури голяма поръчка за 120 търговски самолета от Китай, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на посещение в най-голямата икономика на Азия, цитиран от Bloomberg.

„Току-що научихме, че китайското ръководство ще поръча голям брой самолети от Airbus“, посочи Мерц пред журналисти след вечеря с китайския президент Си Дзинпин.

Германският канцлер не уточни типовете самолети, които Китай планира да поръча, нито кога може да се осъществи покупката.

Airbus не отговори на молбата на Bloomberg за коментар.

Китай рутинно използва посещения на високопоставени политически лица, за да сключва корпоративни сделки, а Airbus, като един от най-големите износители на Европа, отдавна е основен бенефициент на тази практика. Производителят на самолети разполага със съоръжения за монтаж на самолет в Тиендзин, където произвежда предимно машини тип A320, насочени най-вече за местни авиокомпании.

Китай обикновено поръчва самолети от Airbus и Boeing Co. на едро и след това ги разпределя между своите държавни превозвачи. Страната вече е вторият по големина световен авиационен пазар след САЩ и се стреми да пробие дуопола Boeing-Airbus със собствения си модел Comac C919, който е подобен по размер на самолетите Airbus A320 и Boeing 737.

Очаква се след няколко седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп да посети Китай. Boeing е основен бенефициент на бизнес програмата на Тръмп, като редовно печели големи поръчки за самолети от страни, които републиканецът е посетил.

Airbus спечели поръчки и ангажименти в края на миналата година за около 150 самолета от редица превозвачи, включително Air China Ltd. и компанията за лизинг на самолети China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.

Китай не е поръчвал самолети, произведени в САЩ, от няколко години, но се очаква да се ангажира с голяма поръчка от Boeing по време на посещението на Тръмп.