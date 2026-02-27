IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Столична община мести "временния" трамвай по бул. "Скобелев"

Новото решение за трамвайното трасе е с обща дължина от 430 м, прогнозната стойност на поръчката е 6,2 млн. лв. без ДДС

19:10 | 27.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Столична община
Снимка: Столична община

Столична община е напът да премести временното трамвайно трасе по бул. „Скобелев“.

По него се движат трамваи 1,7,27 и 6, които свързват кварталите „Иван Вазов“ и „Манастирски ливади“ с центъра на града. Преди това линията минаваше по бул. „Витоша“ преди част от него да се превърне в пешеходна зона.

Миналата година Столична община беше окончателно осъдена от Върховния касационен съд (ВКС) да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Скобелев“ между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“, в срок от една година.

Днес общината съобщи, че обявява процедура за избор на изпълнител на инженеринг за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“.

Подготвената от общината документация е преминала задължителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. “Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Хр. Ботев“, началото на тунела при НДК и до бул. „Витоша“.

"Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите", заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

"Не се разглежда вариант за премахване на трасето или спиране на трамвайните линии. Модернизирането и обновяването на трамвайните линии, както и разширяване на мрежата за трамвайно движение, е сред приоритетите за екипа на кмета Терзиев", подчерта Лютов.

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе. То ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонна конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, приет от експертен Технически съвет. С него се предвижда демонтаж на трамвайните релси в участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ и полагане на асфалтобетонна настилка, изграждане на еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради, цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северния локал с ширина 3 м е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзка към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Прогнозната стойност на поръчката е 6,2 млн. лв. без ДДС.

Строителството е предвидено да се извършва без пълно спиране на движението. По време на строителните дейности трамвайното движение няма да бъде преустановено, освен при необходимост от кратковременно спиране, съобщават от общината.

трамвайно трасе бул. Скобелев транспортна мрежа в София Столична община
