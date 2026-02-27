Столична община мести "временния" трамвай по бул. "Скобелев"

Столична община е напът да премести временното трамвайно трасе по бул. „Скобелев“.

По него се движат трамваи 1,7,27 и 6, които свързват кварталите „Иван Вазов“ и „Манастирски ливади“ с центъра на града. Преди това линията минаваше по бул. „Витоша“ преди част от него да се превърне в пешеходна зона.

Миналата година Столична община беше окончателно осъдена от Върховния касационен съд (ВКС) да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Скобелев“ между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“, в срок от една година.

Днес общината съобщи, че обявява процедура за избор на изпълнител на инженеринг за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“.

Подготвената от общината документация е преминала задължителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. “Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Хр. Ботев“, началото на тунела при НДК и до бул. „Витоша“.

"Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите", заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

"Не се разглежда вариант за премахване на трасето или спиране на трамвайните линии. Модернизирането и обновяването на трамвайните линии, както и разширяване на мрежата за трамвайно движение, е сред приоритетите за екипа на кмета Терзиев", подчерта Лютов.

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе. То ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонна конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, приет от експертен Технически съвет. С него се предвижда демонтаж на трамвайните релси в участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ и полагане на асфалтобетонна настилка, изграждане на еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради, цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северния локал с ширина 3 м е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзка към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Прогнозната стойност на поръчката е 6,2 млн. лв. без ДДС.

Строителството е предвидено да се извършва без пълно спиране на движението. По време на строителните дейности трамвайното движение няма да бъде преустановено, освен при необходимост от кратковременно спиране, съобщават от общината.