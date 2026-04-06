Кабинетът осигурява 2,5 млн. евро за превоз на ученици заради високите цени на горивата

Министерството на финансите ще осигури необходимия ресурс за компенсиране на транспорта на деца и ученици, както и на междуселищния транспорт в планинските и отдалечени райони заради поскъпването на горивата, съобщи пресцентърът на ведомството.

Средствата в размер на 2,5 млн. евро за ученически транспорт са определени съвместно с Министерството на образованието и науката и ще бъдат предоставени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Очаква се мярката да бъде одобрена с постановление на Министерския съвет в сряда.

Осигуряването на ресурса е част от мерките, които правителството одобри като компенсация заради кризата с горивата. Мярката ще гарантира превоза с училищни автобуси до края на текущата и началото на следващата учебна година.

Допълнително до 18 млн. евро ще бъдат насочени към превозвачи по междуселищни автобусни линии в планински и отдалечени райони, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията.

Целта е да се гарантира достъпът до транспорт в малките населени места и да се предотврати закриването на линии и повишаването на цените на билетите, особено за уязвими групи като ученици, пенсионери и хора с увреждания.

Като част от мерките вече е приложено и увеличение с 5 на сто на субсидиите за обществен транспорт за 2025 г., обхващащо 159 общини и около 750 превозвачи. Общият размер на допълнителното финансиране е 11,4 млн. евро.

(БТА)