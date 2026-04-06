IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кабинетът осигурява 2,5 млн. евро за превоз на ученици заради високите цени на горивата

Министерството на финансите ще отпусне 18 млн. евро за подпомагане на превозвачи по междуселищни автобусни линии в планински и други райони

20:37 | 06.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС
Министерството на финансите ще осигури необходимия ресурс за компенсиране на транспорта на деца и ученици, както и на междуселищния транспорт в планинските и отдалечени райони заради поскъпването на горивата, съобщи пресцентърът на ведомството.

Средствата в размер на 2,5 млн. евро за ученически транспорт са определени съвместно с Министерството на образованието и науката и ще бъдат предоставени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Очаква се мярката да бъде одобрена с постановление на Министерския съвет в сряда.

Осигуряването на ресурса е част от мерките, които правителството одобри като компенсация заради кризата с горивата. Мярката ще гарантира превоза с училищни автобуси до края на текущата и началото на следващата учебна година.

Допълнително до 18 млн. евро ще бъдат насочени към превозвачи по междуселищни автобусни линии в планински и отдалечени райони, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията.

Целта е да се гарантира достъпът до транспорт в малките населени места и да се предотврати закриването на линии и повишаването на цените на билетите, особено за уязвими групи като ученици, пенсионери и хора с увреждания.

Като част от мерките вече е приложено и увеличение с 5 на сто на субсидиите за обществен транспорт за 2025 г., обхващащо 159 общини и около 750 превозвачи. Общият размер на допълнителното финансиране е 11,4 млн. евро.

(БТА)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
училищни превози цени на горивата Министерство на финансите
напиши коментар
Специални проекти виж още
Коментари

Добави коментар
