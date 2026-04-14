Сътресенията при авиогоривото заради войната в Иран задълбочават кризата за сектора

Най-тежката криза в пътуванията по въздух от години се задълбочи във вторник, след като Qantas Airways предупреди за излизащи извън контрол разходи, Lufthansa заяви, че може да се наложи да приземи самолети, а Virgin Atlantic съобщи за задаваща се криза при предлагането, тъй като конфликтът в Иран свива доставките на гориво, пише Ройтерс.

Войната наруши маршрути между Азия и Европа, които разчитаха на хъбовете в Персийския залив, като в същото време удвои цените на авиационното гориво, а затягането на доставките нанася тежък удар на авиокомпаниите. След началото на въздушните удари между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари авиокомпаниите повишиха цените на самолетните билети, въведоха допълнителни такси за горивото и съкратиха маршрути.

В знак за усилията да съхрани наличните средства Qantas отложи планирано обратно изкупуване на акции, като посочи по-високите и нестабилни цени на горивата, и се превърна в една от първите големи авиокомпании, които отлагат изплащането на дивиденти на акционерите.

Междувременно главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор предупреди, че доставките на авиационно гориво ще останат ограничени, което ще увеличи разходите.

„Предлагането на керосин ще остане ограничено и следователно по-скъпо до края на годината“, заяви той пред германското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lufthansa все още не е приземила самолети заради недостиг на гориво, но това „може да е неизбежно“, тъй като наличностите от керосин вече са критични на някои летища, особено в Азия, добави той.

В Южна Корея нискотарифната авиокомпания T'way Air планира да пусне в неплатен отпуск част от кабинния си екипаж през май и юни, съобщават местни медии. Тя е една от първите авиокомпании, които намаляват служителите си.

Двуседмичното примирие не донесе голямо успокоение, тъй като Ормузкият проток остава затворен, което елиминира около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ от пазара, а рафинериите ще се нуждаят от време, за да поправят нанесените им щети.

„Въпреки паузата в конфликта оставаме притеснени за доставките на керосин и за ръст на цените“, коментира анализаторът от UBS Джарод Кесъл в бележка, като допълва, че декемврийските фючърси върху керосина все още са с над 50% по-високи на годишна база.

Горивото, което обичайно е второто по големина разходно перо за авиокомпаниите след труда, съставлява около 27% от оперативните разходи. Цените се увеличиха над два пъти от началото на конфликта, като далеч изпреварват ръста с около 50% на цените на суровия петрол преди примирието.

Сътресенията може да предизвикат консолидация, при която по-силните авиокомпании да увеличат дела си за сметка на по-слабите конкуренти, казват анализатори и ръководители в сектора.

Ройтерс съобщи в понеделник, че главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби е обсъдил потенциала за сливане с American Airlines дни преди началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

Авиокомпании в ЕС призовават Брюксел да се намеси

Капацитетът на полетите, по-специално от Близкия изток, но и към Европа, е намалял и не се очаква в близко бъдеще да се възстанови до нивата преди конфликта, казват анализатори.

Главният изпълнителен директор на Virgin Atlantic Корнел Костер заяви в интервю пред Financial Times, че авиокомпанията има осигурени доставки на авиационно гориво, достатъчни за шест седмици, преди перспективите да станат по-несигурни.

А европейски авиокомпания призоваха Брюксел във вторник да се намеси с извънредни мерки, за да смекчи последиците, включително чрез покупки на керосин на ниво ЕС, временно замразяване на въглеродния пазар на блока за авиацията и отмяна на някои авиационни такси.

Браншовата организация Airports Council International Europe (ACI) предупреди миналата седмица, че Европа може да се изправи пред систематичен недостиг на авиационно гориво след три седмици.

Редица авиокомпании, включително SAS, не са хеджирани, което ги оставя напълно изложени на нарастващите цени на горивата. Delta Air Lines заяви миналата седмица, че разходите ѝ за авиационно гориво през това тримесечие ще бъдат с около 2 млрд. долара повече спрямо миналата година.

Макар че Qantas е хеджирала голяма част от експозицията си към суровия петрол, тя остава значително изложена на силния ръст на спредовете при авиационното гориво.

За да компенсира нарастващите разходи, австралийската авиокомпания повиши цените на билетите и пренасочи капацитета си към по-силни маршрути като Европа, където търсенето остава стабилно, а в същото време намали капацитета си от вътрешни полети с около пет процентни пункта през тримесечието до юни.

Шпор от Lufthansa казва, че рекордните приходи от азиатски маршрути също помагат за компенсиране на последиците от нарастващите разходи за керосин.

Но авиокомпанията е подготвила планове за действие при извънредни ситуации, включително намаляване на капацитета с 2,5%-5% и изваждане от експлоатация на 20 до 40 по-стари и не толкова икономични самолета, предвидени за предсрочно извеждане от експлоатация.