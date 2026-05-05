С близо 16% повече пътници са преминали през летищата в Бургас и Варна през зимата

Германският летищен оператор Fraport отчете ръст на броя пътници, преминали през летищата, които управлява, за първото тримесечие.

Общият пътникопоток на летищата е нараснал с 5,2% на годишна база до 28,6 млн. пътници.

Някои аерогари дори бележат двуцифрен растеж на пътникопотока заради по-ранното отбелязване на великденските празници тази година. Сред тях, освен бразилското летище Porto Alegre с ръст от 26% и Любляна с 18,2%, са и двете български морски летища във Варна и Бургас, които регистрират увеличение на пътниците общо с 15,8% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна основа.

Трафикът на Летище Франкфурт се е увеличил с 2,3 на сто до 12,7 млн. пасажери. Избухването на войната в Иран, отменените полети поради лоши метеорологични условия и стачките през февруари и март са оказали забавящ ефект върху растежа, отчитат от компанията. По-слабото търсене на полети към Близкия изток обаче е компенсирано от ръста в други региони, особено в Далечния изток.

Компанията потвърждава прогнозите си за ръст на трафика в цялата група след приключването на първото тримесечие на 2026 г. Очаква се общият трафик през 2026 г. да достигне около 188 млн. - 195 млн. пътници, а оперативната годишна печалба да нарасне до около 1,5 млрд. евро.

Коригираните общи приходи на групата са се увеличили с 5,2% до 853,4 млн. евро за първите три месеца на годината, а печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA) се е повишила с 10,4% до 196 млн. евро. Групата обаче отчита нетна загуба от 33,1 млн. евро за тримесечието, главно поради по-високите лихвени разходи и увеличените амортизационни разходи.

„Групата Fraport се развива според плана през първото тримесечие. Въпреки избухването на войната в Иран отбелязахме ръст на всички наши пазари. Запазваме прогнозата си за цялата година, подкрепени по-конкретно от неотдавнашните изявления на германското правителство, че доставките на авиационно гориво понастоящем са гарантирани“, коментира изпълнителният директор на Fraport Щефан Шулте.