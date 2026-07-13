Запасите от реактивно гориво в Европа са на изчерпване заради кризата в Близкия изток

Европа е внасяла реактивно гориво от САЩ и Азия, увеличила е производството на рафинериите си и е използвала запаси, за да поддържа самолетите в движение. Въпреки това тя остава най-сериозно изложеният регион на сътресенията в Близкия изток, които повишават риска от нови прекъсвания в доставките, пише Ройтерс.

Великобритания, Франция и Германия са особено уязвими на континент, където продължилият десетилетия процес на закриване на рафинерии го правят по-зависим от повечето други региони в света от доставки от Близкия изток през Ормузкия проток.

Протокът, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG), беше частично отворен отново през юни, но последвалата ескалация на напрежението между САЩ и Иран рискува да затвори отново този коридор.

Данните на консултантската фирма Energy Aspects предвиждат дефицит на доставките в цяла Европа от близо 600 хил. барела на ден през третото тримесечие спрямо излишък от 116 хил. барела на ден в САЩ и 425 хил. барела на ден в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Запасите достигат 38 млн. барела в началото на юни спрямо 99 млн. барела в САЩ, изчислява Energy Aspects. Това оставя Европа със запаси, които ще стигнат за по-малко от 30 дни, за да покрият търсенето.

Данните от последния месечен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показват, че запасите от реактивно гориво са били с 10% по-високи на годишна база в края на май, докато производството на рафинериите се е увеличило с 30%. Цифрите също така предполагат само месец свобода на действие.

„Все още очакваме известни затруднения през август с тези темпове“, изтъква Джанив Шах, анализатор в Rystad.

Европейската комисия (ЕК) също призна, че ситуацията може да се влоши.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви през юни, че блокът е изправен пред по-ограничени запаси от реактивно гориво към края на летния сезон и че Брюксел ще координира освобождаването на национални резерви, ако е необходимо.

В търсене на сигурни доставки

До избухването на войната с Иран в края на февруари Европа разчиташе на Близкия изток за около половината от вноса си на реактивно гориво.

През март анализаторите очакваха африканските страни, които осигуряват почти цялото си местно търсене на реактивно гориво от Близкия изток, да бъдат най-съществено засегнати. Те обаче успяха да увеличат вноса от рафинерията Данготе в Нигерия, както и от Индия и Оман, изтъква консултантската фирма Kpler.

Европа засега успява да предотврати изчерпването на доставките, обръщайки се към нови продавачи, като например Канада. През юни Европа е внесла общо 673 хил. барела реактивно гориво на ден, най-високото ниво от октомври 2025 г. насам, показват данни на Kpler.

САЩ и Нигерия се очертават като най-големите износители за Европа, но Кувейт, Канада, Индия и Южна Корея също осигуряват значителни количества товари.

Вносът от Индия през юни достига най-високото си ниво от февруари насам, като близо 25 хил. барела на ден барела от Кувейт трябва да пристигнат през август чрез прехвърляне от кораб на кораб.

Преди потоците да бъдат прекъснати, Кувейт беше един от най-големите доставчици на реактивно гориво за региона.

Сред тези, които увеличават производството, за да облекчат напрежението, са италианските рафинерии. Съоръженията засилиха производството на реактивно гориво с 10% през първите четири месеца на годината.

Вносът на страните спадна с 6%, което позволи на вътрешното производство да задоволи близо 70% от търсенето през март и април, изтъква UNEM, италианската асоциация на производителите на гориво.

Eni, която държи около половината от производствения капацитет на Италия за реактивно гориво, увеличи производството чрез внос на полуготови продукти извън Европа.

Междувременно цените на реактивното гориво в Северозападна Европа спаднаха до около 133,27 долара за барел от рекордните 215,32 долара в края на март, което облекчава натиска върху авиокомпаниите. Горивото обикновено формира между 20% и 25% от оперативните разходи.