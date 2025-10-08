Парламентът прие въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религия“

Парламентът даде зелена светлина за въвеждане на нов предмет "Добродетели и религии" в българското училище. Депутатите одобриха на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа „за“, 3 „против“ и 28 „въздържал се“, съобщава БТА.

С промените се въвежда нов учебен предмет „Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Дебатите по трите законопроекта за изменение на ЗПУО продължиха около пет часа. Акцент в дискусията беше предложената ежегодна атестация на учителите и новият учебен предмет "Добродетели и религия".

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки, посочва в мотивите си Министерският съвет. Предлага се да се изучава по избор като „Религия – православие“, „Религия – ислям“ или „Добродетели/етика“, като по този учебен предмет няма да се пишат оценки.

Управляващи влязоха в спор за въвеждане на предмета "Добродетели и религии".

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев защити предложението. „Учители са тези, които ще преподават предметите, няма нито едно дете да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели“, каза той при представянето на промените.

От ПП-ДБ разкритикуваха предложението. "Как ще се впише новият предмет в съществуващите учебни планове? Какво ще отпадне, за да се освободи място за него? Кой ще го преподава и с каква квалификация? Най-големият проблем е, че ние всъщност нямаме никаква представа какво ще се преподава в предмета "Добродетели", никой няма", каза Елисавета Белобрадова.

В законопроекта на правителството са разписани нови два вида езикова подкрепа – интеграционно обучение в индивидуална форма на обучение за ученици от I до VII клас, което позволява първоначално ускорено усвояване на българския език и постепенното им интегриране в паралелка с ученици от същия клас, както и подготвителен езиков клас в дневна, индивидуална, вечерна или дистанционна форма на обучение за учениците, които въобще не владеят български език.

Предвидена е промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии в специализирани училища, с прием след четвърти и след седми клас. Предлага се математическите и природоматематическите гимназии да приемат ученици в V клас и да им предоставят специализирана подготовка до завършване на средно образование, без да е нужно учениците да кандидатстват отново в същите училища. Приетите след IV клас ученици по свое желание въз основа на резултатите от националното външно оценяване след VII клас може да кандидатстват за прием в други училища, като освободените от тях места се попълват с други ученици. В същото време математическите и природоматематическите гимназии ще могат да осъществяват държавен план-прием и на изцяло нови паралелки с ученици след VII клас.

Проектът на кабинета предвижда още по-лесно налагане на санкции, като при лошо поведение ученикът може да се отстрани от училище за срок не по-дълъг от 3 дни.

Премахва се възможността кметът на община да определя със заповед неучебните дни при извънредни обстоятелства.

Предвижда се осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12. клас със специални образователни потребности, които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

Депутатите не приеха проектите, внесени поотделно от ДБ и от ПП. И в двата предлагаха внедряване на иновации и технологии, включително изкуствен интелект в училище. От ПП настояваха и за ограничаване на до два последователни директорски мандати от по четири години и въвеждаха дефиниция за пропаганда в училище.

Срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният от 28 дни.