Британските адвокати отказват да обърнат гръб на руските пари

След падането на Съветския съюз Лондон се превърна в безопасно убежище за свръхбогатите в Русия, където да живеят – и да водят съдебни дела.

Докато бизнесмени, олигарси и техните семейства използваха правния и финансовия сектор на страната, политиците с радост видяха притока на пари като вот на доверие към Великобритания. „Ако един олигарх се чувства оклеветен от друг олигарх, лондонските адвокати са тези, които нанасят необходимия балсам върху егото му“, коментира тогавашният кмет на Лондон Борис Джонсън пред бизнес ръководители през 2012 г., пише Politico.

Десетилетие по-късно правителството на Джонсън наложи най-тежките финансови санкции в живата памет на руската държава, както и на фирмите, бизнесмените и олигарсите, за които се смята, че финансират нахлуването на руската армия в Украйна. През трите години оттогава британската държава успешно защити всяка санкция в съда.

Има обаче пари, които могат да бъдат спечелени в опит санкциите да се оспорят. Британските адвокати могат да натрупат хонорари до 4 млн. паунда на клиент, като представляват санкционирани руснаци.

Въпреки че много адвокатски кантори са уплашени от репутационните рискове от защитата на нежелани клиенти, последните данни показват, че руснаци се обръщат все по-често към британските съдилища след началото на войната в Украйна.

Според някои юристи руснаците заслужават правно представителство като всички останали. Според други обаче продължаващата война на Русия в Украйна поставя острия морален въпрос дали британските съдилища наистина трябва да приемат онези, считани за персони нон грата от Запада.

Спиране на руските пари

През февруари 2022 г. Великобритания отприщи вълна от санкции срещу Русия на президента Владимир Путин и срещу онези, включително британски граждани, за които се смяташе, че подпомагат военните действия. По това време това сякаш предвещаваше края на десетилетната репутация на Лондон като площадка за руски бизнесмени, желаещи да водят съдебни битки.

„Руснаците бяха основен източник на съдебни спорове в продължение на около 20 години“, казва представител на корпоративното разузнаване, който е работил по дела, включващи руски страни. Многомилионните битки с олигарси предлагаха „огромни суми, които платиха много къщи в Челси за адвокати“, добавя източникът на медията.

Хелън Тейлър, заместник-директор на кампанията Spotlight on Corruption, коментира, че британското правителство е изиграло своята роля в насърчаването на това състояние на нещата. Според нея правителството е ръководило „съгласувани усилия за привличане на руски страни в английските съдилища“, като министри през 2013 г. са казали на руски бизнес лидери, че „правният сектор на Обединеното кралство може да помогне на Русия да преследва целите си... Обединеното кралство е отворено за бизнес и иска да помогне на руските фирми с всичко, което може да предложи“.

„Санкциите очевидно доста насилствено спряха този бизнес модел“, казва Тейлър.