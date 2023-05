Украинският президент Володимир Зеленски прогнозира падането на руското ръководство след поражението му в агресивната война.

„Киев и всички наши градове, цяла наша Украйна ще сложат край на историята на московския деспотизъм, който от много дълго време поробва много различни народи", каза той в ежедневното си видеообръщение в неделя. Държавният глава не беше показан в екранирана зала, както обикновено, а на вечерната светлина на улицата пред президентската канцелария в Киев.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла почти напълно да отблъсне една от най-мащабните руски безпилотни атаки от началото на войната, заяви Зеленски. По този начин Русия се е опитала да развали рождения ден на Киев. Но украинската столица вече била преживяла различни зверства в историята си и ще преживее и руските атаки и няма да им позволи да я завладеят, заяви 45-годишният Зеленски. Според него оръжия като безпилотните дронове Shahed не могат да спасят управниците в Москва. Тъй като презирала живота и културата, Русия можела само да загуби войната, прогнозира той.

Украйна отново свали над 40 руски ракети над Киев

По официални данни украинската противовъздушна отбрана е свалила повече от 40 руски ракети над Киев. Става въпрос за комбинация от ракетни и дронови атаки, съобщи военната администрация на града в информационния канал Telegram. По предварителна информация при нощните атаки няма жертви. Това е 15-ият руски въздушен удар по града този месец и втората поред нощна атака.

Така за втора поредна нощ украинската столица е подложена на масирана атака. Властите в Киев съобщиха за няколко експлозии. Очевидци съобщават за хора, които се крият в метрото. Кметът Виталий Кличко сподели в Telegram, че „близо до Киев е свалена ракета". „Противовъздушната отбрана работи!"

⚡️Several explosions occur in Kyiv, authorities say air defenses at work.

A number of explosions were heard in Kyiv just after 3 a.m. local time, as reported by a Kyiv Independent journalist.