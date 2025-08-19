България изненада с устойчивост, докато Германия търси нов двигател на растежа

От началото на 2025 г. се наблюдава много лек възход при германската икономика. Трендът на забавяне е спрял, а икономиката търси „твърдата база“, от която да направи нов отскок през следващите две-три години. Въпреки това в годините на криза българската икономика, която е пряко свързана с германската, изненада с устойчивост и продължава да расте – не само чрез потребление, но и чрез инвестиции. И макар износът ни да пострада, държавните програми за иновации и диверсификация на производството започват да дават резултат. Това каза Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Години наред Германия беше считана за „двигателят на Европа“, но в последните години този двигател започна да се задъхва. Макар множество организации и анализатори все още да предупреждават, че слабостта на германската икономика все още не е преминала, курсът при новия канцлер Фридрих Мерц дава основания за предпазлив оптимизъм.

Васил Караиванов се съгласява с мнението на председателя на централната банка на Германия Йоахим Нагел, че икономическата криза в страната е към края си и има място за скромен растеж. Гостът посочи, че това се дължи на промяната на икономическия модел в Германия – от износ на индустриални стоки към инвестиции във вътрешната индустрия, особено в отбраната и инфраструктурата.

„В Германия вече се чуват гласове за премахване на ограниченията за производителите на автомобили, за производителите на електроенергия и за други отрасли в промишлеността, за да се завърне индустриалната същност на германската икономика“, каза икономистът.

Новата инициатива на правителството и бизнеса „Произведено за Германия“ за над 600 млрд. евро ще привлече чужди капитали. Това е шанс за Европа да се превърне от нетен износител в нетен вносител на капитали. „Инвестициите в Европа стават все по-интересни за инвеститорите от Азия и Америка… В последните една-две години Европа е много по-обединена както политически, така и икономически“, отбеляза Караиванов.

Въпреки това лидерските позиции на Германия в рамките на ЕС се разклащат. По думите на Васил Караиванов този процес е започнал, когато начело на ЕК застава Урсула фон дер Лайен, а Ангела Меркел е канцлер. „Уклонът на германската икономика през последните 10 години доведе до това тя да затъне в едно положение, от което много трудно можеше да излезе“, посочи той.

Немската икономика загуби от гъвкавостта си, а курсът на Мерц може да възвърне част от динамиката. Това е изключително важно за България, на която ѝ трябва силна германска икономика, която да води след себе си и подем в Нидерландия и Австрия, където страната ни има силни интереси от гледна точка на износа, добави гостът.

Той заяви, че въпреки трудностите в Германия България се е справила изненадващо добре, като е отключила и нови двигатели на растежа си – членството в Шенген, предстоящото членство в еврозоната и бъдещето приемане в ОИСР.

„Тогава ще направим „големия шлем“, който ще позиционира България по съвсем различен начин на икономическата карта на Европа“, категоричен е икономистът.

