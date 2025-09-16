Анкета на Bloomberg TV Bulgaria: Колко е опасна ситуацията с френската икономика?

Франция изпадна отново в политическа нестабилност, която се дължи основно на опитите на правителството да въведе непопулярни фискални реформи в опит да овладее дълга на стойност 3 трлн. евро, или 113% от БВП. Всичко това разклаща позициите на френската икономика, която е втората по големина в Европа и има решаваща роля за финансите на Европейския съюз. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Колко е опасна ситуацията с френската икономика?

Петко Вълков, началник управление "Трежъри" в ББР:

Към настоящия момент ситуацията във Франция все още изглежда под контрол, но заплахите пред страната стават все по-осезаеми. Основният проблем е свързан с натрупването на висок бюджетен дефицит и значителния ръст на държавния дълг през последните пет години.

Най-сериозната опасност е, че Франция няма да успее да реализира необходимите реформи в следващите три до четири години. Ако това се случи, страната рискува да навлезе в дългова криза, която ще постави под въпрос не само устойчивостта на публичните финанси, но и цялостната икономическа стабилност.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

До 2008 г. Франция поддържаше сравнително стабилни нива на дълг. След глобалната финансова криза дългът започна да расте, достигайки над 90%, но все пак остана близък до средното за ЕС и еврозоната. Големият проблем настъпи след COVID кризата, когато страната реализира дефицит от около 10% от БВП. Това доведе до рязък скок на дълга – от около 95-100% до 115%, като продължава да се увеличава с 1-2% годишно.

Франция поддържа високи нива на бюджетен дефицит – средно около 5,5-6% през последните години, което вече заплашва публичните финанси. Въпреки това все още съществува шанс за стабилизация, ако бъде приложена по-строга фискална политика, но данъчната тежест във Франция вече е висока и възможностите за увеличаване на приходите са ограничени.

Най-голямото предизвикателство е свързано с обществения договор във Франция – гражданите са свикнали на щедри социални придобивки, които трудно биха приели да бъдат орязани, а опитите за реформи водят до социално напрежение. Допълнително парламентът е силно фрагментиран, което затруднява приемането на смели и дългосрочни реформи.

Въпреки тези проблеми, пазарните спредове на френските облигации спрямо германските остават управляеми, но ако Франция продължи с разточителната си фискална политика, в рамките на следващите пет години страната може да се изправи пред сериозна дългова криза.

Вижте и отговорите на останалите участници в анкетата – главният инвестиционен консултант на "Елана Трейдинг" ​​​Цветослав Цачев, финансовият анализатор Андрей Стойчев и икономистът от Admirals Даниел Василев, във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.

