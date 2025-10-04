Санае Такаичи е напът да стане първата жена министър-председател на Япония, след като управляващата партия я избра за свой лидер в събота, съобщава Bloomberg.

Такаичи ще се изправи пред задачата да се опита да обедини отново управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), да си възвърне обществената подкрепа и да се ангажира отново с по-младото поколение избиратели, които се насочват към по-малките популистки партии на фона на кризата с разходите за живот и притока на чужденци.

Предвид загубата на мнозинство в двете камари на парламента от страна на ЛДП, новият лидер ще трябва да се обърне и към някои от опозиционните партии за подкрепа при определяне на бюджета и законодателствата.

Малко след като беше избрана за лидер на ЛДП, Такаичи излезе на трибуната, за да се обърне към своите колеги депутати от партията с послание, че ще трябва да запретнат ръкави и да се захванат за работа.

„Вместо да се чувствам щастлива в момента, мисля за трудностите, които тепърва предстоят. Има планина от неща, които трябва да постигнем заедно“, заяви тя, добавяйки: „Бих искала да ви видя да работите като коне. Тук няма място за баланс между работа и личен живот“.

Петима претенденти спореха за лидерското място в първия тур на вътрешнополитическия вот. На балотажа между двамата водещи кандидати Такаичи си осигури общо 185 гласа срещу 156 за Шинджиро Коидзуми.

Такаичи ще се изправи пред парламентарни избори по-късно този месец за премиерското място, като се очаква надпреварата да бъде спечелена от лидера на ЛДП, предвид фрагментацията сред опозиционните партии. Победа на Такаичи на тези избори би отбелязала издигането на първата жена премиер в Япония.

Бившият министър на икономическата сигурност вероятно ще се изправи пред ключов дипломатически тест след по-малко от месец от встъпването си в длъжност. Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да премине през Азия през следващите седмици и вероятно да се срещне с новия японски лидер.

Япония до голяма степен е финализирала търговското си споразумение със САЩ и е осигурила намаляване на американските мита върху вноса на автомобили до 15%. Но създаването на инвестиционен фонд от 550 млрд. долара в САЩ все още може да причини проблеми, а исканията на Вашингтон за по-големи разходи за отбрана от страна на съюзниците му също могат да се предизвикат спор между държавите.