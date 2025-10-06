През последните десетилетия САЩ бяха световният икономически и политически лидер, но в момента все повече страни се опитват да се установят алтернативни международни центрове. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: "Губят ли САЩ международната си доминация?".

Светът навлиза в епоха на многополюсност, където лидерството ще изисква сътрудничество и баланс. В краткосрочен план САЩ остават водеща сила – военна, технологична и икономическа, като намаляването на доминацията ще бъде постепенен процес. Това са част от мненията, изразени в анкетата.

Паскал Желев, преподавател в УНСС:

След десетилетия на безспорно лидерство САЩ вече не могат да бъдат разглеждани като единствен глобален хегемон и постепенно губят своето водещо влияние в световната икономика. Доминацията на долара се оспорва, а все повече държави търсят алтернативи чрез регионални и двустранни разплащания. От държава, която задаваше правилата на глобалната икономика, САЩ се превръщат в сила, прибягваща до протекционизъм и търговски войни. Дори технологичното превъзходство вече не е безспорно - Китай догонва по инвестиции, патенти и научни постижения. Светът навлиза в епоха на многополюсност, където лидерството ще изисква сътрудничество и баланс.

Преслав Райков, финансов анализатор:

Не смятам, че САЩ губят глобалната си доминация. Макар да се говори за отслабване на ролята на долара, реалността показва друго – около 75% от световния дълг, емитиран през последните пет години, е в долари, а основните суровини като петрол и метали продължават да се търгуват в същата валута. САЩ остават водещ производител на петрол и запазват силно влияние върху световните вериги на доставки. Вместо отслабване, наблюдаваме преструктуриране и адаптация, която дори засилва позициите им. В следващите десетилетия САЩ вероятно ще укрепят глобалното си влияние.

Мариана Трифонова, програмен директор в Института за икономическа политика:

Хегемонията на САЩ, каквато познавахме през 90-те години, постепенно отслабва и светът върви към многополюсен модел. В краткосрочен план САЩ остават водеща сила – военна, технологична и икономическа. Въпреки че делът им от световния БВП намаля до около 15-16% номинално американската икономика остава най-голямата. Китай вече изпреварва по паритет на покупателната способност и вероятно ще го направи и номинално през следващите десетилетия. Намаляването на доминацията на САЩ ще бъде постепенен процес, като паралелно с военната и икономическата мощ ще отслабва и „меката им сила“ – културно и дипломатическо влияние.

Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество:

Глобалната доминация на Съединените щати се основава на няколко ключови фактора – най-голямата икономика в света, силна армия, доминиращо положение на долара и дълбоки финансови пазари. САЩ разполагат и с мощна „мека сила“ – престижни университети, демократични институции и широка мрежа от съюзи. Въпреки това, възходът на държави като Китай, Индия и Бразилия постепенно намалява относителния дял на Америка в световната икономика. Политиката на изолационизъм и отслабване на международните съюзи при Доналд Тръмп ерозира влиянието ѝ, но САЩ вероятно ще запазят водещата си роля и след този период.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

Съединените щати не губят напълно влиянието си, но вече не са в позицията на абсолютен хегемон, каквито бяха след Втората световна война или през 90-те години. Те остават водеща военна сила и най-голямата икономика в света, като доларът продължава да е основна резервна валута и средство за международна търговия. Въпреки това доминацията им постепенно отслабва – делът им в световния БВП и търговия намалява, а технологичното им превъзходство се оспорва от Китай, особено в области като изкуствен интелект и биотехнологии. САЩ все още са лидери, но преднината им се свива. Влиянието на САЩ вероятно отслабва в момента. Говорим обаче за страна, която е водеща в толкова много сфери, че вероятно ще са нужни десетилетия, за да може някой да оспори нейната роля.