Украйна иска пари и технологии в замяна на подкрепа в борбата с дроновете

Украйна иска пари и технологии в замяна на помощ за страните от Близкия изток да се отбраняват срещу иранските дронове камикадзе, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Киев изпрати специалисти в четири страни в региона, предава Ройтерс.

Зеленски заяви пред репортери, че всеки от трите екипа, изпратени в Близкия изток, се състои от десетки души, които ще направят експертни оценки и ще покажат как трябва да действа отбраната срещу дронове.

Страните от Персийския залив изразходиха големи количества ракети за противовъздушна отбрана, за да парират щурмовите дронове на Иран и поискаха експертен опит от Украйна за свалянето им. Киев сваля руски дронове всяка нощ, като използва широка гама от оръжия, включително по-евтини и по-малки дронове или оборудване за заглушаване на комуникациите.

Зеленски заяви, че близо десет страни по целия свят са поискали помощ от Украйна за противодействие на тези атаки.

Той каза по-рано през седмицата, че екипи са били изпратени в Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, а друг официален представител и специалисти са посетили американска военна база в Йордания.

„Не става дума да участваме в операции. Ние не сме във война с Иран. Става въпрос за защита и цялостна, пълна оценка от наша страна за това как да се противодейства на „шахедите““, каза Зеленски, имайки предвид дроновете „Шахед“, разработени от Иран.

Той добави, че все още се обсъжда какво ще получи Украйна в замяна на помощта. „Честно казано за нас днес са важни както технологиите, така и финансирането“, посочи украинският президент.

Зеленски заяви още, че не е сигурен дали Украйна и САЩ ще сключат споразумение за сътрудничество в областта на дроновете, към което Киев се стреми от месеци.

В събота украинският президент каза в интервю за CNN, че Русия снабдява Иран с дронове „Шахед“, които Техеран използва срещу САЩ и Израел.

„Стопроцентов факт“ е, че Иран е използвал „Шахед“ руско производство, за да атакува американски бази, заяви Зеленски. Дроновете „Шахед“ бяха свързани с други атаки срещу страни в региона, въпреки че техните производители не винаги са ясни.

Иран беше пионер в дроновете „Шахед“, които са много по-евтина алтернатива на скъпите ракети. Те бяха използвани масово за първи път по време на нашествието на Русия в Украйна, където хиляди дронове са изстреляни от руските сили от есента на 2022 г. насам, според украинската страна.

Макар че Иран първоначално предостави дроновете, Русия вече произвежда собствени „Шахед“. Въоръжените сили на други страни също възприеха оттогава свои дронове от типа на „Шахед“, включително армията на САЩ, която заяви, че те са част от сегашната кампания срещу Иран.

На брифинг в Киев в събота Зеленски каза още, че обвързването на достъпа на Украйна до заемите от Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро с възстановяването на петролопровода „Дружба“ е „изнудване“.

„Аз казвам просто: ако решим да възстановим доставките на руски петрол, тогава искам те да знаят, че съм против“, отбеляза Зеленски.

„Не го блокирам. Но ми поставят условия, че Украйна няма да получи оръжия, така че, извинете ме, но съм безсилен по този въпрос. Казах на нашите приятели в Европа, че това се нарича изнудване“, добави той.

Зеленски отбеляза, че бариерите често идват от Унгария, която редовно блокираше или бавеше финансиране и санкции на ЕС, дори „преди всички инциденти с „Дружба“.

„Това беше последователна политика на днешното ръководство в Унгария, което постоанно търси причини да блокира нещо или да подкрепи малко Русия“, каза украинският президент, цитиран от Bloomberg.

Докато Унгария се готви за ключови избори на 12 април, Зеленски заяви, че Киев ще работи с всеки лидер в западната си съседка, „ако този човек не е съюзник на Путин“. Унгарският премиер Виктор Орбан е считан за един от най-близките съюзници на руския президент в Европа и подклажда антиукраински и антиевропейски настроения по време на предизборната си кампания.

Тръбопроводът „Дружба“, който преминава през Западна Украйна и пренася петрол към Словакия и Унгария, беше ударен от руски дронове в края на януари, които нанесоха тежки щети на най-големия му петролен резервоар и на съоръженията за помпане.

Въпреки че „Дружба“ беше поразен над 20 пъти по време на войната на Русия в Украйна, която навлезе в петата си година, заради сериозността на последните щети за възстановяването ще е нужно повече време“, отбеляза Зеленски.

Украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз Груп“ повтори сложността на положението на специална среща в събота с постоянни представители на ЕС. На срещата присъстваха представители на всички европейски страни, включително Унгария и Словакия, съобщи „Нафтогаз“.

„Вече предоставихме на партньорите ни техническа информация за последиците от атаката и по време на срещата успяхме да покажем по-подробно материалите от сцената и да обясним предизвикателствата пред нашите специалисти“, коментира главният изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Корецкий, цитиран в изявление.

Зеленски заяви, че решението да продължи преноса на санкциониран петрол за Европа през тръбопровода не е „много по-различно от отмяната на санкциите на САЩ върху руския петрол“.

„Защо, от една страна, казваме на САЩ, че сме против отмяната на санкциите, като, от друга страна, Украйна е принудена да възобнови преноса на газ през „Дружба“ и на политическа цена, която на практика плаща за антиевропейски политики?“, каза Зеленски.

Украинският президент говори ден след като САЩ решиха временно да смекчат санкциите срещу Москва в опит да намалят натиска върху цените на енергоносителите, породен от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Ремонтът на петролопровода „Дружба“ започна и възстановяването на потоците може да отнеме около месец, съобщават запознати с въпроса източници пред Bloomberg, пожелали да останат анонимни.

Наблюдателна мисия, поискана от ЕС, изисква одобрение от Службата за сигурност на Украйна, за да посети съоръженията, казват източниците и допълват, че работата включва изграждане на нов сегмент от тръбопровода около съществуващи съоръжения за складиране, тъй като за тяхното поправяне ще е нужно повече време.