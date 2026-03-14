Иран заплаши Украйна, че е легитимна мишена във войната заради помощта за дроновете

Ръководителят на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика на Иран Ебрахим Азизи посочва, че с предоставянето на подкрепа за дронове на Израел Украйна „ефективно се е включила във войната“.

В публикация в платформата X Азизи казва, че това превръща страната в мишена за Иран, съобщава Euronews.

Общо 11 държави поискаха помощ от Киев, за да противодействат на дроновете тип „Шахед“, произвеждани от Иран, заради атаките на страната над съседните ѝ държави от Персийския залив, припомня медията.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви миналата седмица, че са разгледани подробно всички искания и обясни, че страната му е готова да помогне, но само на тези, които ѝ помагат да защити независимостта си. Той не уточни кои страни няма да получат помощта на Украйна за война с дронове. „Някои искания вече са изпълнени с конкретни решения и конкретна подкрепа“, каза Зеленски.

Киев разположи дронове прехващачи и екип от специалисти, които да помогнат за защитата на американските военни бази в Йордания.

Украйна разработи сложна и многопластова система за противовъздушна отбрана срещу дронове, която включва мобилни огневи групи с пикапи, въоръжени с тежки картечници, различни средства за електронна война и украински прехващачи.

Според главнокомандващия на Украйна Олександър Сирски над 70% от всички дронове тип „Шахед“, насочени към столицата и Киевската област, са били свалени от прехващачи през февруари.

Иран е един от най-близките съюзници на Русия във войната в Украйна още от самото ѝ начало през февруари 2022 г. Техеран пръв достави на Русия дронове тип „Шахед“ за атаки срещу Украйна и по-късно сподели технологията, което позволи на Москва да организира вътрешно производство.

Взаимните удари продължават

Техеран продължава с ударите по страните от Персийския залив. Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщава в платформата X, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали днес 9 ирански балистични ракети и 33 дрона.

От началото на войната на 28 февруари са прехванати близо 300 ракети и 1600 дрона, според отчета на ведомството.

Противовъздушната отбрана на Йордания е засякла 85 ирански ракети и дронове към цели в кралството от началото на войната. Само една е попаднала на територията на страната, пише БТА.

Иран предприе атаки срещу американски бази в ОАЕ, Кувейт и Бахрейн днес. Ракета е поразила хеликоптерна площадка на територията на американското посолство в Багдад, Ирак. Поразени са и цели в пристанища в региона, нанесени са щети по сгради, в които се намират финансови институции.

Палестинската групировка „Хамас“, подкрепяна от Иран, призова днес Техеран да спре с атаките срещу арабските страни в региона. Групата за първи път изразява позиция по отношение на войната, пише Ройтерс.

