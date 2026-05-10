Трима души загинаха при руски удари в Югоизточна Украйна въпреки примирието

Най-малко трима души загинаха при руски удари в Югоизточна Украйна, а през последното денонощие са се състояли близо 150 сблъсъка на фронта, въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ примирие между Киев и Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на украински представители.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май, докато при по-мащабните опити за постигане на мир и край на войната, продължаваща повече от четири години, няма напредък.

В Югоизточна Украйна при руски въздушни атаки са били убити по един човек в Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област, съобщиха днес ръководителите на областните администрации и полицията в отделни доклади.

Осем души, включително две деца, са ранени в североизточната Харковска област при атаки с дронове в Харков и близките населени места, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синехубов.

Седем души, включително едно дете, също са били ранени в Херсонска област при удари с дронове или артилерия от вчера рано сутринта, каза ръководителят на областта Олександър Прокудин.

По-рано беше съобщено, че руските сили са атакували с дрон автомобил на спасителните служби в Днепропетровска област, ранявайки 23-годишния шофьор.

Въздушните сили на Киев съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към Украйна - по-малко от обичайното - като противовъздушната отбрана е свалила всички, отбелязва агенцията.

В ежедневния си сутрешен доклад Генералният щаб на Украйна съобщи, че през последните 24 часа по фронтовата линия са се състояли 147 сблъсъка на фронта.

Украинските власти все още не са коментирали публично евентуални руски нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на по 1000 военнопленници от всяка страна. Руското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е нарушила примирието, като е изстреляла дронове и е нанесла артилерийски удари срещу руските войски. В изявлението се казва още, че руските сили са свалили 57 украински дрона.

Русия обяви едностранно примирие за 8 май и 9 май, а украинският президент Володимир Зеленски обяви примирие, което трябваше да започне на 6 май, но двете страни бързо се обвиниха взаимно в нарушаването и на двете.

Конфликтът в Украйна върви към своя край, заяви Путин

Вчера руският президент Владимир Путин заяви, че според него конфликтът в Украйна върви към своя край, предаде Ройтерс.

Руското нахлуване в Украйна през 2022 г. предизвика най-сериозната криза в отношенията между Русия и Запада от Карибската криза през 1962 г., когато мнозина се опасяваха, че светът е на прага на ядрена война.

„Мисля, че въпросът върви към приключване“, каза Путин пред репортери за войната в Украйна.

Путин говори в Кремъл, след като Русия проведе най-скромния си парад за Деня на победата от години насам. Националният празник на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и отдава почит на 27-те милиона съветски граждани, загинали във войната.

Победата в Украйна обаче се оказва трудно постижима за Русия.

За четири години на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам руските сили досега не успяха да превземат целия Донбас в Източна Украйна, където силите на Киев бяха изтласкани към линия от укрепени градове.

Войната отне живота на стотици хиляди хора, остави големи части от Украйна в руини и изтощи руската икономика, оценявана на 3 трилиона долара, а отношенията на Русия с Европа са по-лоши от когато и да било от най-мрачните години на Студената война насам.

В четвъртък в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че лидерите на Европейския съюз се подготвят за евентуални разговори.

Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, Путин каза, че за него предпочитаната фигура е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.

„Лично за мен бившият канцлер на Федерална република Германия, господин Шрьодер, е за предпочитане“, каза Путин.

Кремъл заяви миналата седмица, че европейските правителства трябва да направят първата стъпка, тъй като именно те са прекъснали контактите с Москва през 2022 г. след началото на войната в Украйна.

Попитан за украинския президент Володимир Зеленски, Путин каза, че среща е възможна едва след като бъде постигнато трайно мирно споразумение.

(БТА)