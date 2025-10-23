Силното търсене в Северна Америка даде тласък на приходите на Unilever

Приходите от продажби на Unilever са нараснали повече от очакваното през третото тримесечие, подкрепени от силното търсене на развитите пазари, особено в Северна Америка, и усилията на компанията за свиване на разходите, пише Bloomberg.

Производителят на майонезата Hellmann’s заяви, че приходите от продажби са се увеличили с 3,9% спрямо година по-рано. Това е малко над прогнозите на анализаторите за 3,7% ръст. Обемите са нараснали с 1,5% през периода.

Ръстът в Северна Америка е воден от търсенето на продукти за лична хигиена, като сапуните и душ геловете Dove, което е помогнало за компенсиране на спадовете в Латинска Америка.

Цената на акциите на Unilever се повиши леко преди началото на борсовата сесия в Лондон. От началото на годината стойността на книжата е нараснала с 2,5 на сто.

Unilever е в процес на промени в опит да се върне към растежа, водена от главния изпълнителен директор Фернандо Фернандес, който се разделя с неефективните брандове, за да фокусира гигант в продукти, носещи по-висок растеж.

Действията му са част от по-широка инициатива за преструктуриране и свиване на разходите, започната от бившия главен изпълнителен директор Хайн Шумахер, който беше отстранен по-рано тази година. Планът включва отделяне на подразделението за сладоледи на Unilever след години на свиване на пазарния дял и високи производствени разходи.

Предложеното разделяне в момента се отлага, тъй като спирането на дейността на американската администрация – третото под президентството на Доналд Тръмп – означава, че Unilever не може да завърши процеса на Нюйоркската фондова борса. Unilever обаче заяви, че е уверена, че ще завърши разделянето през 2025 г.

Потребителското доверие пострада на много пазари в световен мащаб в резултат на търговските мита на Тръмп и опасенията, че те ще подхранят инфлацията. Unilever и конкурентите ѝ се опитват да намалят разходите си и да подобрят ефективността, където е възможно, за да избегнат повишаване на цените и принуждаване на потребителите да се насочат към по-евтини брандове.

Unilever твърди, че е в ход план за спестяване на 800 млн. евро до края на следващата година.