България е сред страните в ЕС с най-малък дял на фирмите, които плащат за онлайн реклама

България е сред страните в Европейския съюз с най-малък дял на предприятията, които отделят средства за реклама в интернет.

У нас това важи за 25,63% от компаниите, като по-малък е делът им само в Румъния (22,8%), Полша (23,2%) и Португалия (23,6%), сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

На ниво ЕС 32,6% от компаниите са плащали за реклама в интернет през 2024 г.

Сред 20 страни членки, за които са налични данни, интернет рекламата е била използвана от над три пети от предприятията в Малта (60,4%) и от близо половината от тях във Финландия (49,8%) и Кипър (49,4%).

Графика: Евростат

За персонализиране на интернет рекламата могат да се използват различни методи. Най-популярният е използването на информация от прегледите на съдържанието от потребителите на уеб страници или ключови думи от техните запитвания, което е известно като контекстуална реклама. Този метод се използва от 76,8% от компаниите в ЕС, които плащат за реклама в интернет.

В същото време 44,3% от предприятията използват геотаргетиране – стратегия, която ползва географска информация от IP адреси или мрежови данни, за да адаптира съдържанието въз основа на местоположението на потребителя. За по-голяма ефективност геотаргетирането може да се комбинира с други рекламни методи, за да се привлекат по-добре потенциалните клиенти.

Поведенческото таргетиране, използвано от 41,6% от предприятията, които плащат за реклами в интернет, ползва данни от минали онлайн дейности чрез бисквитки, за да установи техните интереси и предпочитания. Тези данни позволяват на предприятията да персонализират рекламите, като съпоставят потребителите с конкретни целеви аудитории.

На последно място други методи за таргетирана реклама са използвани от 45,3% от предприятията, които плащат за интернет реклами.