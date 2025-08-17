Компанията Resi4Rent сключи рекордна сделка за пазара на жилища под наем в Полша

Полският доставчик на жилища под наем Resi4Rent, който е частична собственост на компанията Echo Investment, е приел да продаде някои имоти на подразделение на TAG Immobilien за 565 млн. евро, предава Bloomberg.

Сделката, която Echo Investment определи като „рекордна“ за полския пазар на жилища под наем, все още подлежи на одобрение от регулаторните органи, съобщи компанията в изявление. Тя предвижда Resi4Rent да продаде 5322 жилища в 18 проекта в шест полски града на компанията Vantage Development, с очаквана бъдеща нетна оперативна доходност от 6,3% през 2026 г.

Resi4Rent е съвместно дружество между Echo Investment, която притежава дял от 30%, и глобален инвестиционен фонд, консултиран от Griffin Capital Partners, който е собственик на останалия дял. И двете компании остават ангажирани с развитието на оставащата част от портфейла на Resi4Rent от около 4500 жилища, повечето от които ще бъдат пуснати в експлоатация през следващата година, става ясно от изявлението.

Постъпленията от сделката, която се очаква да бъде финализирана до 15 декември, ще бъдат използвани от Echo Investment за намаляване на дълговете, финансиране на нови проекти и ще бъдат разпределени между акционерите, уточни компанията.

Сделката е „силен сигнал, че нарастващите възможности за строителство с цел отдаване под наем в Полша имат значителен потенциал да привлекат международни инвеститори“, съобщи Echo Investment.