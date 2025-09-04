Най-големият държавен фонд в света инвестира 543 млн. долара в офис сграда в Манхатън

Норвежкият държавен фонд в размер на 2 трлн. долара възнамерява да инвестират над половин милиард долара в офис сграда в Ню Йорк в поредната му голяма инвестиция в първокласни недвижими имоти в света, предава CNBC.

Фондът, който е най-големият по рода си в света, е управляван от Norges Bank Investment Management (NBIM) от името на норвежкото население.

NBIM съобщи във вторник, че ще плати 542,6 млн. долара за дял от 95% в офис сграда на Шесто авеню.

Покупката ще бъде съвместно дружество с инвестиционната компания Beacon Capital Partners. Филиал на Beacon ще придобие дял от 5% в сградата, като Beacon ще отговаря за управлението на актива с площ от 93 хил. кв. м.

Сделката, която оценява имота на 571,1 млн. долара, се очаква да бъде завършена през третото тримесечие на тази година.

NBIM и Beacon ще закупят офис сградата от Пенсионната система на учителите в щата Калифорния и Silverstein Properties, които в момента я притежават чрез съвместно дружество.

Създаден през 90-те години на миналия век с цел да инвестира излишъка от приходи от петролната и газовата промишленост в Норвегия, държавният фонд на страната има стойност от над 19,8 трлн. норвежки крони (1,98 трлн. долара).

Макар че основното внимание на фонда е насочено към фондовите пазари в света с дялове в Apple, Nvidia, Tesla, германската компания в областта на отбраната Rheinmetall и производителя на чипове TSMC, 1,9% от инвестициите му са в недвижими имоти.

Портфейлът му вече включва над десет сгради в Ню Йорк, с участия в първокласни имоти в Манхатън. Фондът притежава дял от 45% в Times Square Tower и инвестира в имоти на Madison Avenue, Broadway в Ню Йорк и в имот, който ще бъде в съседство с новата му инвестиция на Avenue of the Americas.

Имотните притежания на NBIM обхващат и други части на САЩ, с дялове в имоти в Бостън, Сан Франциско, Лас Вегас и други големи градове, но портфейлът му с недвижими имоти е с глобална насоченост.

Към 30 юни NBIM има недвижими имоти в 15 страни, с 486 инвестиции в имоти на стойност над 16 млрд. долара в САЩ.

По-рано тази година компанията обяви, че фондът ще инвестира 740 млн. долара в придобиване на 25% от портфейл с недвижими имоти в луксозния квартал Ковънт Гардън в Лондон.

NBIM прие също така да плати 240 млн. евро по-рано тази година за дял от 40% в AXA Lifestyle Housing, притежаваща платформа, която е собственик и оперира студентски жилища и апартаменти за съвместно съжителство в Испания и Франция.

През първата половина на годината фондът постигна възвръщаемост от 4% от инвестициите си в нелистнати имоти.