Цените на жилищата в Германия растат, докато имотният сектор се бори за глътка въздух

Цените на жилищата в Германия са нараснали с 3,2% през второто тримесечие, което е трети пореден тримесечен ръст в момент, когато имотният сектор в най-голямата икономика в Европа се стреми към стабилност след дълбока рецесия, сочат данни, цитирани от Ройтерс.

Ръстът е по-малък от покачването с 3,5% през първото тримесечие. Цифрата за периода също беше ревизирана надолу спрямо първоначално обявените 3,8%.

Макар че ръстовете напоследък частично компенсират спадовете на цените през последните две години, цените на жилищата остават с 9% под връхната си точка от 2022 г., тъй като инфлацията и по-високите лихви продължават да натежават на сектора.

Повишенията на цените на жилищата контрастират на стагнацията в други сегменти на по-широкия имотен пазар, най-вече офисите и търговските площи - две области, които са под натиск, тъй като хората работят от вкъщи и пазаруват онлайн.

Експерти от индустрията очакват части от пазара да останат под натиск през следващите месеци предвид слабата икономика, търговските войни и геополитическите рискове.

„Кризата не е срив от рода на Lehman, а по-скоро се проявява на приливи и отливи“, казва Андреас Науйокс, партньор, съсредоточен върху недвижимите имоти, в правната кантора Noerr.

Германия е единствената в Г-7, която записа спад на икономиката през последните две години и според прогнозите ще постигне растеж от едва 0,2% тази година.

Имотният сектор формира около една пета от брутния вътрешен продукт и близо една десета от работните места, засенчвайки автомобилната индустрия в страната, сочат данни на Германската имотна федерация.

Бумът на имотния пазар в Германия, породен от годините на ниски лихвени проценти, евтина енергия и силна икономика, приключи, когато инфлацията се ускори след пандемията и принуди Европейската централна банка да повиши лихвите, а разпространението на работата от вкъщи навреди на заетостта на офисите.

Финансирането на недвижими имоти пресъхна, проекти бяха спрени, големи строителни компании фалираха, а някои банки изпитаха затруднения.

Броят на компаниите, които обявяват несъстоятелност, все още се увеличава в по-широкия сектор - с 33% за годината до август, сочи анализ на консултантската компания Falkensteg. Това е четвърта година на бързи ръстове.

Лихвите остават опасност, тъй като собствениците на имоти рефинансират изтичащите си заеми с фиксирана лихва, казва Кристиан Алперс, ръководител на Falkensteg Real Estate.

„Значително по-високите разходи за рефинансиране и продължителните практики за ограничено кредитиране може да доведат и до остри проблеми с ликвидността... и да увеличат още повече броя на фалитите“, допълва той.