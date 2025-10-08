Търговските паркове са един от най-динамичните формати на бизнес имоти в ЦИЕ

Икономиките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължават да отчитат стабилен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП), изпреварвайки редица западноевропейски държави въпреки предизвикателствата пред външната търговия и скорошния инфлационен натиск. Устойчивостта на региона все повече се движи от потреблението на домакинствата, подпомогнато от забавящата се инфлация и ръста на реалните заплати, сочи доклад на консултантската компания Colliers за търговските паркове в региона.

Последните данни подчертават разнообразието в моделите на възстановяване в шестте страни от ЦИЕ, Прибалтийските държави и Западните Балкани. България води с ръст на търговията на дребно през юни от 6,8%, а Полша отчита покачване с 4,8% през юли, подкрепена от повишено търсене на дълготрайни стоки.

Чехия и Унгария показват стабилна динамика на потреблението, а Румъния и Словакия се изправят пред по-бавно възстановяване поради натиск върху заплатите и фискално затягане. Сред Прибалтийските държави Литва регистрира ръст от 5,1%, докато възстановяването в Естония и Латвия остава по-предпазливо. Междувременно Западните Балкани, водени от Хърватия и Черна гора, успешно се възползват от туризма и интеграцията в ЕС.

Забавящата се инфлация остава ключов фактор за възстановяване на потреблението, като се очаква повечето държави да усетят допълнително облекчение до 2026 г. Промените в поведението на потребителите – ориентация към пазаруване на изгодни стоки, дискаунтъри и услуги – доближават региона до моделите в Западна Европа, докато онлайн търговията се стабилизира на повишени следпандемични нива.

Паралелно с тези тенденции търговските паркове се очертават като един от най-динамичните и устойчиви формати на бизнес недвижими имоти в ЦИЕ, Прибалтика и Балканите. В зрели пазари като Полша, Чехия и Унгария търговските паркове доминират в предградията и регионалните търговски локации, предлагайки удобство и достъпни цени. Делът им в Полша е нараснал от 9% от модерните търговски площи през 2015 г. до 22% през 2025 г. В развиващи се пазари като Румъния, Сърбия и България се наблюдава бързо развитие, често в по-малки градове с ограничено предлагане на модерни търговски площи, отбелязва Colliers.

Водени от вериги за масови стоки с достъпни цени и дискаунт търговци като Pepco, Jysk, Lidl и KIK, търговските паркове все по-често разнообразяват типичния подбор от търговски категории с развлечения, заведения за хранене и услуги с фокус към нуждите на посетителите. Очаква се новите проекти да се фокусират върху по-малки градове и вторични центрове, ESG-ориентирано развитие с енергийно ефективни сгради, интегрирани проекти със смесено предназначение, комбиниращи търговия, жилища и развлечения, както и стратегии за трансгранични инвестиции при разширяване на регионални портфейли

„В средносрочен план, макар бързата експанзия на дискаунт и „fast fashion“ веригите временно да повишава нивата на заетост на търговските площи, по-малките пазари са изправени пред нарастващ риск от пренасищане“, коментира Димитринка Раковска, директор „Търговски площи“ за България в Colliers.

Наемните нива остават конкурентни – обикновено между 6–12 евро кв. м на месец за търговци в сегмент хранителни стоки и 6–14 евро за наематели, които предлагат нехранителни продукти. Стратегиите за собственост варират – местните инвеститори доминират в повечето пазари, докато международни компании като Saller Group, Immofinanz, CPI, BIG Group и Pradera изграждат мултинационални портфейли.

Поглеждайки напред, търговските паркове ще играят определяща роля във формирането на потребителската и инвестиционната среда в ЦИЕ, очаква Colliers. С укрепването на вътрешното потребление и напредъка на интеграцията в ЕС, адаптивността на този формат го позиционира едновременно като социален център за домакинствата и като сигурен, доходоносен клас активи за инвеститорите, допълва консултантската компания.