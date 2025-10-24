Дубай отнема туристическата корона на Лас Вегас

Може да ги дели почти 13 хил. км разстояние, но Дубай и Лас Вегас странно започват да си приличат, особено що се отнася до туризма. От една страна, и двата града залагат на мащабни събития и добро време през зимата като причини за посещение. В емирството се задават първите лицензи за казина. А сега Дубай победи Лас Вегас в една от собствените му игри. Според нови данни, събрани за Bloomberg от компанията за имотни анализи CoStar Group, градът в Близкия изток вече има повече хотелски стаи от курортната столица на Америка.

В продължение на години Дубай процъфтяваше като транзитен център – град, през който хората преминаваха, но не оставаха. Хотелската инфраструктура доказа, че това се е променило. За да се привлекат посетителите да останат в града, а не да преминават през летището по време на престой, е нужна подходяща инфраструктура, затова през последното десетилетие градът удвои броя на наличните хотелски легла. Ако не се вземат предвид китайските градове, които се възползват от огромния брой вътрешни туристи във втората по население страна в света, Дубай е на второ място след Лондон по брой хотелски стаи в световен мащаб.

Дубай изпреварва Лас Вегас в хотелската надпревара. Графика: Bloomberg LP

Паралелите между Дубай и Вегас не свършват дотук. Само преди няколко месеца експерт по Лас Вегас се диви в градския пътеводител на Bloomberg Pursuits, че родният ѝ град „беше построен буквално от нищото, насред пустинята“. Същото може да се каже и за Дубай. И също като Лас Вегас, който откри успешни кулинарни концепции от целия свят и ги възприе в собствените си хотели и курорти, така направи и Дубай. Лас Вегас удвои залозите си в спорта, като придоби отбори от Националната футболна лига, Женската национална баскетболна асоциация и Националната хокейна лига, същото правят и емирствата, като съседният Абу Даби е домакин на състезания от Формула 1 и на мачове преди началото на сезона от NBA, до които лесно се стига от Дубай. Всички тези атракции увеличиха привлекателността на Дубай като дестинация за отдих, която си заслужава да се посети отново.

Що се отнася до бума в хотелиерството, той обхваща цялата гама - от по-достъпни места за настаняване до луксозни петзвездни курорти. И не показва признаци на спиране – предстоящите откривания включват Ciel Tower, който ще се превърне в най-високия хотел в света, когато отвори врати през ноември, с 1004 стаи и осем ресторанта, разположени на 82 етажа в Дубай Марина. Това е само един от 56-те хотела, които бяха в процес на строителство в града към началото на тази година, по данни на компанията Lodging Economics. Взети заедно, тези проекти ще добавят още 15 хил. стаи към общите наличности в Дубай.

Ресторантите следват сходен път. Само през 2024 г. емирството е издало 1200 нови разрешения за откриване на ресторанти, а плажните клубове в районите на Палм Джумейра и Дубай Марина станаха изключително популярни. (Представете си ги като еквиваленти на местата за партита край басейна във Вегас.)

Но има една забележителна разлика между Вегас и Дубай – бизнесът в емирството е в подем, докато в Лас Вегас е в застой. Между януари и май средната заетост на хотелите в близкоизточния град е достигнала 83%, което е ръст спрямо 81% през същия период на миналата година, сочат официални данни. В Лас Вегас данните на CoStar сочат, че заетостта на хотелите е намалявала с между 1% и 5% всеки месец от февруари 2025 г. насам в сравнение с година по-рано.

И двата града се борят със сложни геополитически проблеми. Представянето на Вегас поне отчасти е свързано с по-широките проблеми на международния туризъм в САЩ, който изостава поради митата, както и с рязката промяна в поведението на гневните канадци. Успехите на Дубай се случват въпреки регионалната нестабилност и 12-дневната война между Израел и Иран през юни, която за кратко затвори въздушното пространство в Обединените арабски емирства. Устойчовистта пред такива значителни събития е поне толкова показателна за бъдещето на градовете, колкото и броят на хотелските стаи, с които разполагат.