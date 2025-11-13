Местни инвеститори контролират чешкия имотен пазар и се разширяват в чужбина

Инвестиционната активност на чешкия пазар на бизнес имоти се дължи предимно на местния капитал, сочат данни на консултантската компания Savills.

В дългосрочен план местният капитал съставляваше една трета от общия инвестиционен обем. Но през последните три години балансът се промени значително и тази година чешките инвеститори имат участие в 80% от всички финализирали сделки до момента.

Освен това чешките инвестиционни компании вече не са само мести играчи, а стават уважавани инвеститори в Европа.

„До края на годината очакваме делът на чешките инвеститори да нарасне до 90%. Те имат огромна сила, доверие и възможности да осъществяват мащабни сделки. Те вече не търсят пасивно възможности за инвестиции, а се превърнаха в търсени партньори, които активно придобиват активи в цяла Европа“, коментира Дейвид Саджнър, инвестиционен директор в Savills.

Защо чешките инвеститори имат толкова силна позиция на пазара?

Чешкият имотен пазар не преживя толкова рязък спад на цените по време на пандемията от Covid-19, колкото Западна Европа. В резултат на това много чуждестранни инвеститори вече са по-склонни да продадат чешките си активи, отколкото да разширят портфейлите си в страната.

Комбинацията от голямо предлагане и ограничена чуждестранна конкуренция създава добри възможности за местни играчи да придобиват висококачествени активи при привлекателни условия на пазар, на който имат доверие и който познават най-добре. В резултат на това сегашната инвестиционна активност се дължи основно на местния капитал, който съставлява до 80% от общия обем.

Инвестиционни фондове управляват капитала на чешките инвеститори, които предпочитат да инвестират „у дома“, в среда, която техните портфолио мениджъри познават добре, където могат точно да преценят рисковете и да разберат поведението на наемателите и пазарната динамика.

„Хората искат да виждат къде отиват парите им, искат да минават покрай сградите, които притежават съвместно. Местните фондове имат задълбочени познания за пазара. Чуждестранните инвеститори, от една страна, трябва да отчитат рисковата премия, която често ги прави по-неконкурентоспособни по отношение на цената“, обяснява Дейвид Саджнър.

Защо инвеститорите избират да влагат средствата си в Чехия?

Пазарът е стабилен, с ограничени колебания – цените на имотите не намаляха толкова рязко, колкото в Западна Европа.

Наемите нарастват поради ниската строителна дейност, която води до положениие, при което търсенето превишава предлагането.

Стойността на имотите нараства благодарение на индексирането на наемите към инфлацията, което повиши наемите с около 25% през последните две години.

Капиталовите потоци към местните имотни фондове са силни, тъй като инвеститорите преместват парите си от спестовни сметки поради намаляващата възвръщаемост.

Местните портфолио мениджъри познават отлично пазара, което води до по-високо доверие в чешкия пазар и по-ниска рискова премия спрямо колегите им от чуждестранните фондове.

През последните години някои фондове в Западна Европа трябваше да се справят с отлив на инвеститори, което често ги принуждаваше да рекапитализират чрез продажби на активи. Когато ликвидността на местните им пазари е ограничена, те вероятно ще намерят по-платежоспособни купувачи на чешкия пазар, които ще подкрепят разумни цени при напускане.