Проблемите при Vanke връщат отново вниманието към имотната криза в Китай

Китайският имотен пазар се готви за задълбочаване на кризата в подкрепяната от държавата China Vanke, докато строителната компания се бори да убеди инвеститорите, че може да избегне спиране на плащанията по дълга си в следващите месеци без по-ясни признаци за подкрепа от правителството, пише Bloomberg.

Vanke, която преди време беше най-голямата строителна компания в Китай, а сега е барометър за усилията на страната да облекчи по-широките проблеми с недвижимите имоти, се срина на кредитните пазари тази седмица. Местните ú облигации продължиха да поевтиняват в сряда, като такива на стойност 566 млн. юана (79,9 млн. долара) с падеж през май 2028 г. отбелязаха спад от около 19 юана до 75 юана, което доведе до кратко прекъсване на търговията.

Доларовите облигации с падеж през 2027 г. също продължиха да отбелязват спад, след като във вторник поевтиняха с рекордните 12 цента. За последно те се търгуваха на потиснато ниво от около 40 цента, което е най-ниското от януари насам.

Негативните събития около Vanke показват по-широките предизвикателства пред китайските държавни ръководители, които се опитват да балансират усилията за съживяване на жилищния пазар, засегнат от рекордните спрени плащания по дълговете на строителните компании, като същевременно се стремят да избегнат спасяване на отделни компании. Страната обмисля нови мерки за обръщане на пазара като например субсидиране на лихвените разходи по нови ипотеки, съобщиха миналата седмица запознати с въпроса източници. Въпреки това ефектът от мерките за облекчаване през септември миналата година се изпари след кратко възстановяване.

„Ако облигаците на Vanke преживеят спиране на плащанията в този момент, това ще подкопае ефективноста на спасителните политики на правителството“, казва Ли Ген, основател на Beijing G Capital Private Fund Management Center, съсредоточена върху пазара на високодоходни облигации в Китай. „Това може да ускори спада на цените на жилищата, а кредитоспособността на други държавни строителни компании ще бъде подложена на внимателен анализ“, добави Ли.

Глобалните банки имат предимно песимистични прогнози за имотния пазар в Китай, който преживя нов спад на продажбите от второто тримесечие насам. UBS Group очаква цените на жилищата да намаляват поне още две години. Fitch Ratings заяви миналия месец, че продажбите на нови жилища от гледна точка на площ може да спаднат с 15-20% спрямо нивото им в момента, преди секторът да се стабилизира.

Доларовите облигации на Vanke се сриват поради новите притеснения на инвеститорите. Графика: Bloomberg LP

В опит да смекчат последиците от дълговите проблеми властите следят внимателно кредитополучателите. Финансовите регулатори засилват контрола върху нарушенията на облигационния пазар, като се съсредоточават върху неразкриването на информация, свързана с неплатежоспособност, особено в сектора на недвижимите имоти, съгласно документ в официалната Shanghai Securities News.

Vanke, чиято централа се намира в южния град Шънджън, отдавна се приема за еталон за оценка на позицията на правителството за имотния сектор. Най-големият ѝ акционер, държавната компания Shenzhen Metro Group Co., вече е отпуснала около 30 млрд. юана (4,2 млрд. долара) под формата на заеми за акционерите на изпитващата финансови затруднения строителна компания, което е ключов източник на финансиране, помогнал на Vanke да изплати облигациите си и да избегне спиране на плащанията от началото на тази година.

Но това спасително въже е под въпрос от миналия месец, когато бившият президент Син Дзие подаде оставка и държавният акционер сигнализира за по-строги условия за заемане на средства за Vanke. Облигациите с падеж през 2027 г. са загубили над 40% през последния месец, което е знак за нарастващите притеснения на инвеститорите за това как компанията ще се справи с натрупаните дългове с наближаващ падеж през следващите месеци.

До края на юни следващата година ще настъпи падежът на местни облигации на стойност около 13,4 млрд. юана или ще се наложи тяхното обратно изкупуване, сочат изчисления на Bloomberg. Това е много повече от сумата на неизползваните заеми, с които Vanke разполага от Shenzhen Metro, съгласно последния им договор.

Според това споразумение Vanke може да вземе заеми за максимум 22 млрд. юана между началото на тази година и датата на годишното ѝ общо събрание, което се очаква да бъде не по-късно от 30 юни. Поради вече изтеглените заеми до средата на следващата година ще останат малко средства.

Vanke е загубила способността си да генерира паричен поток и „и разчита на външно преливане на средства, за да продължи да работи“, казва Джан Давей, главен анализатор в Centaline Property. Инвеститорите наблюдават дали Shenzhen Metro ще се намеси, но подкрепата ѝ може само да поддържа компанията над водата, а не да стимулира пълно възстановяване, добавя той.

Vanke отчете по-големи загуби през третото тримесечие на фона на продължаващия натиск в сектора на недвижимите имоти. Годишните ѝ договорени продажби може да намалеят с над 40% до около 138 млрд. юана, сочат прогнози на Bloomberg Intelligence.

Vanke ще се изправи пред нови изпитания следващия месец, когато изтичат сроковете на две емисии с облигации на вътрешния пазар. Падежът на облигации на стойност 2 млрд. юана и на ценни книжа на стойност 3,7 млрд. юана ще настъпи съответно на 15 и 28 декември. Ако компанията предложи удължаване на срока на облигациите, осигуряването на подкрепата на кредиторите може да се окаже трудно. Всяко предложение ще изисква подкрепата на най-малко 90% от притежателите на всяка облигация, сочат проспектите на облигациите.