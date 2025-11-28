Многофункционална зала в Перник получи голямата архитектурна награда за 2025 г.

Многофункционална зала в Двореца на културата и спорта в Перник получи голямата награда в седмото издание на конкурса “Български архитектурни награди 2025“, организиран от Камарата на архитектите в България (КАБ). Конкурсът се осъществява под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата (МК). По традиция отличените проекти се номинират за участие в най-престижния конкурс на Европейския съюз за съвременна архитектура - “Мис ван дер Рое”.

Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов връчи голямата награда на POV архитекти. Проектът за реставрация възстановява идентичността, предназначението и приемствеността на емблематичната обществена сграда. Концепцията на екипа цели да осъвремени пространството, да възстанови компрометираните елементи от интериора и да създаде единен визуален и пространствен облик, който да преобрази характера на цялата зона. Възроденото пространство отново поставя сградата в центъра на градския живот.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов връчи наградата на КАБ за цялостно творчество на арх. Кирил Русков, който има съществен принос в развитието на българската архитектура през 20-ти век. Автор на над 50 обществени и жилищни сгради в София и Плевен. Носител на множество професионални награди и държавни отличия, сред които орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен. Автор и художник на произведения, които документират и опазват българското архитектурно наследство.

В рамките на конкурса бяха връчени 4 специални отличия.

WITTE Automotive BG, проектиран от SOFT CASE STUDIO. Проектът трансформира част от новата производствена база на WITTE Automotive в съвременна и функционална административна среда. Концепцията въвежда нови пространствени йерархии, системи за ориентиране, модулни работни зони и съвременни материали, които оформят цялостна и високоефективна офис сграда.

Реконструкция на къща в кв. "Варуша" по проект Студио Задруга, Студио Габро, арх. Йоана Петкова, Ателие Инджова Ангелов. Сградата е цялостно реконструирана и укрепена, а всички елементи, детайли и мебели са съхранени и консервирани. Внимателната и прецизна реставрация на тази къща в историческия център на Велико Търново показва, че подобни сгради имат своето достойно място в съвременната градска среда – едновременно удобни за обитаване и с умело запазена архитектурна идентичност. По време на преустройството сградата отбелязва и своя 100-годишен юбилей.

House of the Rising Meadow / Къщата с издигната поляна по проект на I/O архитекти – модерна къща с вътрешен двор, която умело съчетава иновативна архитектура с исторически контекст. Разположена в столичен квартал от 1920-те години, сградата преосмисля традиционния живот около вътрешен двор чрез съвременни материали, пространствена плавност и авангардни технологии. Проектът съчетава уединение и връзка с природната среда чрез хармонично сливане на вътрешни и външни пространства.

Център по оцеляване на море – проект на REDOX architecture studio. Съоръжението представлява дълбоководен тренировъчен басейн, оборудван с високотехнологични системи за симулация на вълни, дим, дъжд и различни аварийни сценарии – идеална среда за отработване на морски спасителни операции. Модерният и функционален център напълно отговаря на учебно-практическите нужди на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и допринася за утвърждаването на неговия авторитет.

Общо 39 проекта участваха в седмото издание на конкурса. Получените проекти бяха разгледани от 5-членно авторитетно жури под председателството на арх. Мартин Христов, който е сред инициаторите и създателите на конкурса на КАБ.