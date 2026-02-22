Федералният резерв иска да промени начина, по който американците купуват жилищен заем

Ако през последните години американците са искали да изтеглят жилищен заем, те вероятно са заобиколили банки като JPMorgan Chase или Wells Fargo и са отишли в ипотечна компания като Rocket или Pennymac. Тези небанкови кредитори вече управляват повечето жилищни заеми в САЩ, пише Wall Street Journal.

Но това може да се промени, тъй като Вашингтон се стреми да върне банките на ипотечния пазар.

Предложението

Много големи банки спряха да се фокусират върху ипотеките след финансовата криза през 2008 г., тъй като новите правила на практика изискваха от тях да заделят повече пари за покриване на възможни загуби от ипотечни кредити.

През 2008 г. банките бяха отпуснали около 60% от ипотечните кредити и обслужили около 95% от ипотечните баланси. Към 2023 г. банките бяха отпуснали 35% от ипотечните кредити и обслужили 45% от ипотечните баланс, сочат данни на Федералния резерв.

Мишел Бауман, заместник-председател на Федералния резерв по въпросите на надзора, очерта план, който ще намали средствата, които банките трябва да заделят, за да отпускат и притежават ипотечни кредити.

Планът ще позволи на банките да задържат по-малко средства, за да покриват загубите, ако кредитополучател осигури по-голяма първоначална вноска. Това също така променя начина, по който се третират правата за обслужване на ипотечен кредит – правото за управление на заем и събиране на плащанията, в баланса на банката, като освобождава средства за банките да разширят ипотечния си бизнес.

Мотивите на Фед

За разлика от традиционните банки, небанковите ипотечни компании нямат предпазни мрежи като способността за теглене на извънредни държавни заеми по време на криза. Традиционните банки имат също диверсифицирани бизнеси с по-голям финансов резерв, което обикновено им позволява да бъдат по-гъвкави, когато кредитополучателите изпаднат в затруднение.

По време на пандемията, например, кредитополучателите с банкови обслужващи институции имаха по-голяма вероятност да получат отсрочка за плащанията по ипотеките си, отколкото тези с небанкови обслужващи институции, отбеляза Бауман.

Айзък Болтански, ръководител на държавната политика в небанковия кредитор Pennymac, казва, че небанковите кредитори успешно са преминали през нестабилните лихвени цикли.

Небанковите кредитори са регулирани основно от щатите.

Как се формират лихвите?

Лихвите по ипотечните кредити остават завишени спрямо няколко години по-рано на ниво от около 6,1%, което прави покупките на жилища недостъпни за много кандидат-купувачи.

Банките и ипотечните компании напоследък предлагат сравнително еднакви лихви, сочат данни на компанията Optimal Blue. В лихвите не са включени таксите, които може да варират значително сред банките и небанковите кредитори.

Какво може да означава това за купувачите на жилища

Големите банки като Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup имат милиони клиенти, на които могат да продават ипотечни кредити. Предложените промени вероятно означават, че небанковите кредитори ще загубят пазарен дял в полза на банките, коментира Джарет Сейбърг, анализатор в TD Cowen.

Нарасналата конкуренция би била добре дошла според Бауман, която заяви в речта си, че потребителите са били засегнати от намалената конкуренция с излизането на банките от пазара.

Дори с предложените правила регулаторите вероятно ще трябва да успокоят банките, че няма да бъдат подложени на глоби и наблюдение, ако се върнат в ипотечния бизнес, коментира Тед Тоузър, сътрудник в Urban Institute, който управлява Ginnie Mae за седем години след финансовата криза. Той участва в съвета на директорите на Pennymac.