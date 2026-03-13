Офис пазарът в София е в етап на балансиран растеж - свободните площи спадат, наемите растат

Пазарът на офис площи в София е в етап на балансиран растеж, при който устойчивостта и качеството са водещи фактори за успех. През 2026 г. ще се наблюдава както продължаващо търсене на модерни сгради, така и засилено внедряване на иновативни и устойчиви решения, които да отговорят на изискванията на наемателите и инвеститорите, пише консултантската компания Colliers.

По нейни данни към края на второто полугодие на 2025 г. седем офис сгради са били въведени в експлоатация и общият обем на офисните площи клас А и Б е достигнал ниво от близо 2,5 млн. кв. м.

Брутно усвоените площи за цялата 2025 г. възлизат на 203 500 кв.м, а нетните – на 83 500 кв.м, което е ръст от съответно 12 200 кв.м и 8700 кв.м спрямо 2024 г. Основен двигател на търсенето остава ИТ секторът с 34% от усвоените площи, следван от компании във финансовите услуги (11%) и професионалните услуги (7%). Най-голям дял от наемите (43%) се дължи на подновяване на договори или предоговаряне на наемни условия, около 30% – на релокации предимно от клас Б към клас А, 18% – на разширения, а 9% – на нови за пазара компании.

Делът на незаетите офиси бележи спад до 12,3% за клас А и Б. Офертните наемни нива отчитат леко повишение и достигат между 14 и 17 евро на кв.м на месец за клас А и между 10 и 11,5 евро на кв.м на месец за клас Б, без ДДС. В строеж са 235 700 кв.м съвременни офисни площи, основно клас А.

Според Colliers хибридният модел на работа ще остане водещ, като се наблюдава засилване на присъствието на служителите в офиса. Успоредно с това се очертава тенденция някои организации да преминават към изцяло присъствена работа през седмицата. Споделените работни пространства, включително коуъркинг зони и гъвкави офиси, ще продължат да се развиват с ускорен темп, подкрепени от корпоративното търсене и интегрирането им в големи офис проекти, очакват консултантите.

Не се очаква в краткосрочен план допълнително увеличение на наемните нива. Изключение правят висококачествените проекти в строеж, при които ограниченият обем предлагане и стабилен интерес стимулират увеличение на наемите, особено при устойчиви сгради с модерни технологии и зелени сертификати.

Наблюдават се все по-строги изисквания за интегриране на ESG стандарти, особено от международните наематели. Това води до ясно разграничаване между съвременни устойчиви сгради и остарели обекти, които не отговарят на тези критерии, пише Colliers.