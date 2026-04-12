Спад на строителството води до криза в предлагането на качествени офиси в Европа

Строителството на нови офис площи в Европа е достигнало най-ниското си ниво от десетилетие, въпреки че наемите на първокласни локации са отбелязали рекордни върхове, сочи доклад на консултантската компания Cushman & Wakefield, цитиран от Ройтерс. Това показва, че задълбочаващата се криза с предлагането принуждава много наематели да останат в досегашните си офиси.

Конфликтът в Близкия изток създава допълнителен риск за перспективите пред сектора, тъй като нарастващите цени на енергията може да засилят инфлационния натиск, се посочва в доклада.

След като се опразниха по време на пандемията от Covid-19, офисите от Лондон до Париж се запълниха отново, тъй като компаниите задължиха служителите да работят в офиса повече дни от седмицата. Това спомогна за ръста на наемите на първокласни офиси в Европа в 20 поредни тримесечия, сочи докладът.

Но площите в етап на строеж са намалели до около 940 хил. кв. м към края на миналата година, най-ниското ниво от 2016 г. насам, пише консултантската компания, като посочва последиците от високите разходи за строителство и финансиране.

Търсенето на нови офис площи в Лондон е за над 1 млн. кв. м, около 20% над дългосрочното средно равнище, сочи отделно проучване на консултантската компания Knight Frank, което също прогнозира задаваща се криза с предлагането. Близо една трета от наемателите ще останат в досегашните си офиси поради липса на избор или високи цени, се посочва в доклада.

„Не можете да завъртите кранчето на предлагането за една нощ“, казва Брад Хейлър, един от председателите на имотното подразделение на Brookfield. Канадският инвеститор завърши неотдавна кула в центъра на Лондон, 35-етажната One Leadenhall.

Конфликтът в Близкия изток може да натежи върху имотните сделки и финансирането в краткосрочен план, коментира Хейлър, но допълва, че е твърде рано да се правят прогнози, а Brookfield все още очаква постепенно възстановяване.

Рекордни наеми

Строителни компании като Brookfield, които предложиха на пазара нови офис кули след пандемията, се възползваха от липсата на конкуренция. Водещият наемател в One Leadenhall, американската правна кантора Latham & Watkins, реши неотдавна да наеме допълнителни площи в сградата, включително горния етаж на цена от 1722 паунда (2303 долара) на кв. м, което е рекорд за лондонското Сити, съобщи запознат с въпроса източник. Brookfield е отказала коментар.

Кулата, която се издига над историческия пазар Лидънхол в Ситито, вече е напълно отдадена под наем.

Инвестициите в строителство на офиси в Европа достигнаха 52 млрд. евро през 2025 г., което е ръст с 14% спрямо предходната година, но все още е наполовина на средното десетгодишно равнище, сочат данните на Cushman & Wakefield.

Заради търсенето на качествени офис сгради от наемателите рекордните 52% от площите, отдадени в Европа, Близкия изток и Африка миналата година, са били от най-високо качество, сочи изследването.

Свободните площи в премиум сегмента са намалели до 3,5% в края на миналата година, а общото равнище на празните офиси е останало непроменено на 9,8%.