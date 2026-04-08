Малки населени места са с най-голям спад на сделките с имоти у нас в началото на годината

Малки населени места, повечето от които с под сто сделки с имоти за тримесечие, преобладават в десетката на областите с най-големи спадове на вписаните сделки в България през първото тримесечие, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.

Абсолютен лидер е Ивайловград със спад от 66,6%, но това е и една от областите в страната с най-малко сделки, включени в статистиката на Агенцията по вписванията. Там между януари и март тази година са изповядани само 12 сделки с имоти спрямо 36 през същия период на миналата година. В данните на агенцията влизат сделки не само с жилища, а с всички видове имоти, включително земеделска земя, офиси, магазини, складове.

На второ място е Белоградчик със спад от 46,5%. И тук изповяданите сделки за първото тримесечие са под сто – 53 между януари и март тази година спрямо 99 година по-рано. Тойката се допълва от Тервел с понижение от 44 на сто, или 65 вписани сделки през първите три месеца на тази година спрямо 116 през същия период на 2025 г., сочат данните на Агенцията по вписванията.

Само 15 области от общо 113, включени в статистиката, отбелязват ръст на сделките през първото тримесечие, а в Тополовград броят им е останал непроменен. Сред растящите пазари преобладават малки населени места с под сто сделки за периода, в които разликите спрямо миналата година са с между една и десет сделки повече. Сред тях са Елхово, Етрополе, Златоград, Петрич, Пирдоп.

Сред растящите пазари правят впечатление Разлог и Самоков, в чиито служби по вписванията се изповядват сделките в два от водещите зимни курорта в страната, съответно Банско и Боровец. В Разлог сделките нарастват с 2,2% на годишна база, а в Самоков – с 19,1 на сто, сочат изчисления на база данните на Агенцията по вписванията.

С над 40% спад на сделките на годишна база е и Дряново – 51 спрямо 86 година по-рано. Общо 17 области отбелязват понижение от над 30% през първото тримесечие, като в тази група най-голямо е намалението в Тутракан – с 38,4%, или 101 сделки спрямо 164 година по-рано.

Сред областите със спад от над 30% вниманието привличат морският курорт Балчик (-33%), който се вписва в низходящата тенденция при всички морски области, включени в статистиката на Агенцията по вписванията, както и Добрич (-34%), където има активен пазар на земеделска земя.

31 области са с над 20% спад на сделките с имоти през първото тримесечие. Сред тях са морски центрове като Варна (-21,5%) и Несебър (-29,3%), големи области като Кюстендил (-29,9%), Казанлък (-29,8%), Перник (27,6%), Плевен (-23,1%) и Хасково (-25,6%).

29 области отбелязват спад от над 10% между януари и март. Видни представители в тази група са София с 12,2%, Бургас с 18%, Русе и Стара Загора, съответно 19,4% и 12,3%. Двуцифрени спадове през първото тримесечие записват също Велико Търново, Видин, Враца, Сливен, Шумен и Ямбол.

В същото време в Пловдив, Пазарджик, Елин Пелин, Велинград, Кърджали, Поморие намалението в броя на изповяданите сделки е по-ограничено - под 10%.