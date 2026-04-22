Най-богатият украинец е купил апартамент в Монако за рекордните 471 млн. евро

Милиардерът Ринат Ахметов, най-богатият човек в Украйна, е купил голям луксозен апартамент, разположен на пет етажа, в най-престижния нов имотен проект в Монако за умопомрачителата сума от 471 млн. евро. Това го превръща в една от най-големите единични сделки за жилище в историята, пише Bloomberg.

Крайбрежният имот с 21 стаи, придобит от холдинговата компания на бизнесмена, се намира в квартал „Маретера“ в княжеството. Новата зона, изградена върху отвоювана от морето земя, беше открита от принц Албер II през 2024 г. и привлече ултрабогати инвеститори от целия свят.

Той се намира във флагманската сграда „Льо Ренцо“ и е с площ от около 2500 кв. м, без да се броят балконите и терасите с гледка към Средиземно море. Жилището разполага още с частен плувен басейн, джакузи и най-малко осем паркоместа.

Подробностите за продажбата, която е финализирана през 2024 г., стават известни от имотните регистри на княжеството, а също и от редица имейли и документи, видени от Bloomberg Businessweek и предоставени от Distributed Denial of Secrets, организация с идеална цел, която пази хакнати и изтекли материали, за които смята, че са от обществен интерес.

Холдинговата компания на Ахметов System Capital Management, или SCM, потвърди, че е осъществила придобиване в проекта, но отказа да предостави подробности за имота или цената.

„Над десет години портфейлът с международни инвестиции на SCM включваше отделен портфейл с луксозни имоти, както многократно беше публично обявено. Сред активите му е проектът „Льо Ренцо“, в който направихме инвестиция на луксозния пазар през 2021 г.“, се казва в изявлението на компанията.

Обявената цена би превърнала сделката в най-голямата известна продажба на жилище в историята, подобрявайки неотдавнашната продажба на имението в квартал „Челси“ в Лондон на предприемача Ник Кенди за над 350 млн. долара или продажбата на мезонет в Ню Йорк на хедж фонд мениджъра Кен Грифин за около 240 млн. долара.

Монако, което се намира на скалиста територия между Франция и Италия, отдавна е най-скъпият имотен пазар в света поради малкия си размер и статута си на данъчно убежище. Проектът „Маретера“ се строеше в продължение на десет години върху терен, отвоюван от морето, който включва 114 луксозни вили, градски къщи и апартаменти около паркове, пристанище и пешеходни алеи.

Покупката на Ахметов в княжеството е осъществена малко преди нашествието на Русия в Украйна през 2022 г. Впоследствие войната предизвика сътресения в бизнес империята му, включително атаки срещу енергийни активи в родината му.

Магнатът има нетно състояние от над 7 млрд. долара, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg. Състоянието му се дължи основно на SCM, най-големия индустриален конгломерат в Украйна с инвестиции в металургията, минния и енергийния сектор и в имоти.

Ахметов е бил свързван и с редица други ултралуксозни покупки на имоти, включително покупка през 2019 г. на историческата Villa Les Cèdres на Френската Ривиера за сумата от 200 млн. евро. Огромният имот в скъпия Сен-Жан-Ка-Фера преди време е бил притежаван от белгийския крал Леополд II.

През 2011 г. Ахметов купил и мезонет в престижния проект One Hyde Park в Лондон срещу универсалния магазин Harrods в „Найтсбридж“.

Имотите в „Маретера“ са били продадени на цени над 100 хил. евро на кв. м, съобщават местни брокери на недвижими имоти, пожелали да остана анонимни, тъй като подробностите не са публично обявени.

"Маретера" повишава цените на имотите в Монако. Графика: Bloomberg LP

Официални статистически данни сочат, че квартал „Ларвото“, където се намира „Маретера“, е станал най-скъпият в княжеството от гледна точка на продажни цени на квадратен метър. В данните не се посочват цени на имотите в проекта и те обичайно не се обявяват на сайтовете на агенциите за недвижими имоти.

„Монако остава един от най-скъпите и устойчиви жилищни пазари“, съобщи консултантската компания Savills в свой доклад от март, като отбеляза, че княжеството „се характеризира със структурен недостиг и трайно високо търсене от чужденци“.