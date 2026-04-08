SOFIX се възстанови след спада от предходната сесия

Водещият индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX реализира ръст с 0,83% до 1 216,03 пункта. С това показателят успя да се възстанови от спада през предходната сесия, когато изтри 1,06% от стойността си.

С най-голям ценови ръст се отчетоха акциите на "Химимпорт" АД - 4,83% до 0,434 евро, следвани от тези на "Уайзър Технолоджи" АД - с 4,04% до 2,06 евро, на "Шелли груп" ЕД - 2,12% до 52,9 евро и още 4 компании.

Понижения сред компонентите на SOFIX отчетоха акциите на "Сирма груп холдинг" АД, като поевтитняха с 1,05% до 0,94 евро, следвани от книжата на "Смарт Органик" АД, където ценовият спад беше 0,65% до 15,2 евро и акциите на "Българска фондова борса" АД, които поевтиняха с 0,25% до 8,08 евро.

Борсовият оборот беше за 902 хил. евро. Най-търгувани бяха акциите на "Софарма" АД , където сумата достига 128 хил. евро, следвани от книжата на "Шелли груп" ЕД със 105 хил. евро, тези на "Еврохолд България" АД със 102 хил. евро, на "Агрия груп холдинг" АД с 68 хил. евро и на "Доверие обединен холдинг" АД с 28 хил. евро.

С най-много сделки се отчетоха акциите на "Софарма" АД - 63, следвани от "Шелли груп" ЕД с 39 и "Доверие обединен холдинг" АД с 35.

При другите индекси BGBX40 напредна с 0,52% до 210,31 пункта. Измерителят BGREIT отчете ръст от 0,42% до 226,79 пункта. Показателят BGTR30 се повиши с 0,48 на сто до 1029,17 пункта, докато beamX напредна с 0,04% до 113,1 пункта.

