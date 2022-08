Московската фондова борса подновява търговията с облигации за инвеститори от приятелски държави

Някои големи банки на Wall Street предлагат улеснения на сделките с руски дълг, но предупреждават за по-дълъг сетълмент и сложни правила

Московската фондова борса поднови търговията с дългови ценни книжа за инвеститори от държави, които не са се присъединили към санкциите, наложени от САЩ и техните съюзници.

С това се слага край на почти шестмесечното замразяване на търговията с облигации след нахлуването в Украйна, пише Bloomberg.

Търговията за клиенти от неприятелски държави обаче остава затворена. Тези клиенти остават обект на капиталов контрол, който им забранява да продават или събират плащания по местни ценни книжа.

В тази група попадат държавите от Европейския съюз (ЕС), Великобритания, САЩ, Канада, Япония и страните, подкрепили санкциите на ЕС и САЩ. Инвеститорите от тези страни представляват около 90% от общите портфейлни инвестиции в Русия към миналата година.

Междувременно Ройтерс съобщава, че няколко големи банки на Wall Street са започнали да предлагат улеснения на сделките с руски дълг през последните дни. Агенцията се позовава на банкови документи, с които разполага.

Повечето американски и европейски банки се оттеглиха от пазара през юни, след като Министерството на финансите на САЩ забрани на американските инвеститори да купуват каквито и да било руски ценни книжа като част от икономическите санкции заради войната в Украйна.

След последващите насоки от Министерството на финансите през юли, които позволиха на американските притежатели да намалят позициите си, най-големите фирми от Wall Street предпазливо се връщат на пазара на руски държавни и корпоративни облигации, сочат имейли, клиентски бележки и други съобщения от шест банки.

Банките, които сега са на пазара, са JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc, показват документите, с които Ройтерс разполага. Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan отказват коментар по темата. Говорител на Jefferies казва, че финансовата институция работи в рамките на насоките за глобалните санкции, за да улесни нуждите на клиентите да се справят с тази сложна ситуация.

Източник, близък до Deutsche Bank, коментира, че банката търгува с облигации за клиенти само при поискване и за всеки отделен случай, за да управлява допълнително своята рискова експозиция към Русия и тази на своите клиенти извън САЩ, но няма да прави нов бизнес извън тези две категории.

Руски държавни облигации на стойност около 40 млрд. долара не са изплатени, преди Русия да започне войната, която Москва нарича "специална военна операция". Приблизително половината се държат от чуждестранни фондове. Руските активи на много инвеститори бяха блокирани, тъй като стойността им се срина, купувачите изчезнаха и санкциите затрудниха търговията.

През май двама американски законодатели поискаха от JPMorgan и Goldman Sachs Group Inc информация относно сделки с руски дълг заради опасения, че се подкопават санкции. През юни Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите забрани на американските финансови мениджъри да купуват руски дълг или акции на вторичните пазари, което накара банките да се оттеглят от пазара. Оттогава регулаторите предприеха някои стъпки за облекчаване на проблемите на инвеститорите.

Министерството на финансите предостави допълнителни насоки на 22 юли, за да помогне за уреждането на застрахователни плащания по неизпълнение на руски облигации. Институцията изясни и, че банките биха могли да улеснят, изчистят и уредят трансакции с руски ценни книжа, ако това помогне на американските притежатели да намалят позициите си.

Европейските регулатори също облекчиха правилата, за да позволят на инвеститорите да работят с руски активи.

Цената на някои руски облигации скочи заедно с подновената търговска активност от края на юли. Това може да направи сделките по-привлекателни за инвеститорите и също така да помогне на компаниите, които продават защита срещу неизпълнение на задълженията на Русия.

Някои банки предлагат да търгуват руски суверенни и корпоративни облигации, а някои предлагат да улеснят търговията с облигации, деноминирани както в рубли, така и в щатски долари, според документите, които агенцията цитира. В актуализация на проучване за клиенти например Bank of America декларира с главни букви в червено: „Bank of America сега улеснява продажбата на руски суверенни и избрани корпоративни облигации“. Банката добавя обаче, че ще действа като „безрисков принципал при сделки за улесняване на клиенти“, което означава, че дилърите купуват облигации и веднага ги продават. Банката предупреждава, че има и много правила за този процес, които остават предмет на "протокол и атестация".

Подходът на различните банки е различен. В някои случаи банките предлагат на клиентите да помогнат за продажбата на техните дялове, както и други видове сделки, които биха намалили експозицията към руски активи, докато други ограничават сделките само до продажба на активи.

Понякога те искат от инвеститорите да подпишат документи преди изпълнението на сделката, което би позволило на банките да отменят сделки, ако сетълментът не премине и рискува банките да останат с руски книжа в счетоводните си книги, според един от документите.

Една от банките също така предупреждава клиентите, че сетълментът отнема повече време от обикновено.