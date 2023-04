Трите водещи индекса обаче отбелязват четвърта седмица на ръст от последните пет седмици

Американските акции затвориха със спадове в последната за седмицата сесия.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones се понижи с 0,42%, или 143,22 пункта, до 33 886,47 пункта. По-широкият S&P 500 спадна с 0,21% до 4137,64 пункта, а технологичният индекс Nasdaq изтри 0,35% до 12 123,47 пункта.

И трите индекса обаче отбелязват четвърта седмица на ръст от последните пет седмици, като S&P 500 нараства 0,8%, Nasdaq се повишава с 0,3%, а Dow добавя 1,2%, показват данни на FactSet.

Инвеститорите оцениха негативно слабите данни за продажбите на дребно, което помрачи ентусиазма около по-силното от очакваното начало на публикуването на корпоративните отчети, пише CNBC.

Данните за продажбите на дребно през март показват, че потребителските разходи са паднали два пъти повече от очакваното. Продажбите на дребно са намалели с 1% миналия месец, докато анализатори очакваха спад от 0,5%.

„Продажбите на дребно са по-слаби от очакваното, но значителен дял от спада се дължи на по-ниските цени на бензина“, пише Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Independent Advisor Alliance.

„Инфлацията спада, тъй като цените на газа се понижават, но това може да се обърне. По-притеснителното е, че основната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, остава упорито висока. Това крие риск по-високите цени да се задържат за по-дълго време“, добавя Закарели.

Разочароващите данни за продажбите на дребно компенсират вълнението около силните корпоративни печалби. JPMorgan Chase отчете рекордни приходи, които надминаха очакванията на анализаторите, като акциите се повишиха с над 7%.

Акциите на Wells Fargo поскъпнаха с 2,1% заради по-силния от очакваното ръст на печалбата. Citigroup отчете 4,8% ръст на цената на акциите заради резултатите си за първото тримесечие.

С ръстове затвориха и акциите на PNC Financial Services Group и BlackRock, докато спадове реализираха Catalent Inc., Spirit AeroSystems Holdings Inc., Lucid Group и др., пише MarketWatch.

Това са първите банкови отчети след колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank миналия месец.

UnitedHealth, компанията с най-голямо тегло в Dow, отчете спад от 3,4%.

Акциите на Boeing поевтиняха с над 5%, след като производителят на самолети предупреди за забавяне на доставката на някои от самолетите 737 Max.

Очакванията за сезона на печалбите са отрицателни. Анкетирани от Refinitiv анализатори очакват печалбите на S&P 500 да паднат с повече от 5% през първото тримесечие заради високата инфлация и по-високите лихви.